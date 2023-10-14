Volkswagen Golf fiyat listesi: Herkes indirim beklerken onlar zam yaptı
Birçok otomobil markası ekim ayına özel kampanya yaparken, Volkswagen zam yaptı. İşte zamlı Volkswagen Golf fiyatları...
Kaynak: Haber3.com
Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Birçok marka ekim ayına özel kampanyalarını açıklarken, ülkemizde en çok satan markalardan biri olan Volkswagen'in fiyat listesi dikkat çekti. Volkswagen Golf fiyatlarına zam yapıldığı görüldü. Eylül ayında Volkswagen Golf fiyatları 1.133.000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, ekim ayında bu rakam 1.361.100 liraya çıktı. İşte Volkswagen Golf ekim 2023 fiyat listesi...
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Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression
Eylül fiyatı: 1,133.000 TL
Ekim fiyatı: 1.144.400 TL
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Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life
Eylül fiyatı: 1,347.000 TL
Ekim fiyatı: 1.361.100 TL
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Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style
Eylül fiyatı: 1,519.000 TL
Ekim fiyatı: 1.535.000 TL
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