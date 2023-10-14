Volkswagen Golf fiyat listesi: Herkes indirim beklerken onlar zam yaptı

Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Birçok marka ekim ayına özel kampanyalarını açıklarken, ülkemizde en çok satan markalardan biri olan Volkswagen'in fiyat listesi dikkat çekti. Volkswagen Golf fiyatlarına zam yapıldığı görüldü. Eylül ayında Volkswagen Golf fiyatları 1.133.000 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, ekim ayında bu rakam 1.361.100 liraya çıktı. İşte Volkswagen Golf ekim 2023 fiyat listesi...