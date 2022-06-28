Volkswagen ID. AERO görücüye çıktı: Tamamen elektrikli ilk sedan!
Alman otomotiv devi Volkswagen tamamen elektrikli ilk sedan modeli ID. AERO'yu tanıttı.
Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, ID ailesinin yeni üyesi ID. AERO konsept modelini görücüye çıkarttı.
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Tanıtımda araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı.
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Brandstätter, "ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak" dedi.
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Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki araç eğimli coupe tarzıyla 0,23'lük bir sürtünme katsayısı elde ediyor.
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