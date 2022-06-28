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  4. Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli ilk sedanı ortaya çıktı

Volkswagen ID. AERO görücüye çıktı: Tamamen elektrikli ilk sedan!

Alman otomotiv devi Volkswagen tamamen elektrikli ilk sedan modeli ID. AERO'yu tanıttı.

Volkswagen ID. AERO görücüye çıktı: Tamamen elektrikli ilk sedan! - Resim: 1

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, ID ailesinin yeni üyesi ID. AERO konsept modelini görücüye çıkarttı. 
 

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Volkswagen ID. AERO görücüye çıktı: Tamamen elektrikli ilk sedan! - Resim: 2

Tanıtımda araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı. 

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Volkswagen ID. AERO görücüye çıktı: Tamamen elektrikli ilk sedan! - Resim: 3

Brandstätter, "ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak" dedi.

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Volkswagen ID. AERO görücüye çıktı: Tamamen elektrikli ilk sedan! - Resim: 4

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki araç eğimli coupe tarzıyla 0,23'lük bir sürtünme katsayısı elde ediyor. 

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