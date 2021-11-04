Volkswagen ID.5 tanıtıldı
Alman otomotiv devi Volkswagen elektrikli araç ailesini ID.5 ile genişletiyor. Ünlü marka Coupe-SUV tasarıma sahip yeni Volkswagen ID.5'i resmen açıkladı.
Yeni Volkswagen ID.5'in GTX dahil farklı versiyonları mevcut. Örneğin arkadan itiş düzenine sahip ID.5 Pro'da 174 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru mevcut.
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Yine arkadan itişli olan ID.5 Pro Performance ise 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. Azami hızı 160 km/s olan modellerin 0-100 km/s hızlanma süreleri ise sırasıyla 10.4 ve 8.4 saniye.
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Aileye daha sonra dahil olacak ID.5 GTX ise çift elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş düzenine sahip.
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Öndeki motor 109 beygir güç ve 162 Nm tork üretirken, arka aks üzerindeki motor da 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor.
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