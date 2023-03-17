Volkswagen Polo'nun tahtının yeni sahibini tanıttı: VW ID. 2all karşınızda
Volkswagen'in ID. ailesinin en küçük bireyi olan ID. 2all resmen tanıtıldı. Yüzde 100 elektrikli VW ID. 2all, 450 km'lik menzille yollara inmeye hazırlanıyor.
2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli model sunmayı planlayan Volkswagen, bu otomobillerden bir tanesi olan ID.2all'u tanıttı.
Volkswagen’in yeni tasarım dilini taşıyan önden çekişli model; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT ve Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.
Yeni MEB Entry platformunda üretilen ID.2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW, yani 226 beygir gücü üreten tek elektrikli motora sahip olan ID.2all, boyutlarına rağmen 450 kilometreye (WLTP) kadar ulaşan uzun bir menzil sunacak. 0'dan 100 km/s hıza 7 saniyede ulaşan küçük elektriklinin maksimum hızı ise 160 km's olarak açıklanıyor.
4.050 mm'lik uzunluğa ve 2.6 metrelik bir dingil mesafesine sahip olan ID.2all 225/40 R20 ebatlı lastiklerin üzerinde duruyor. Daha önce ilk Golf modeli için geliştirilen C sütunu tasarımı, ID.2all’da görülen yeni tasarım dilinin odağında yer alıyor. ID.2all, bu imza tasarımın yeniden yorumlandığı ilk Volkswagen modeli oluyor.