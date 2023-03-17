Volkswagen Polo'nun tahtının yeni sahibini tanıttı: VW ID. 2all karşınızda

Yeni MEB Entry platformunda üretilen ID.2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW, yani 226 beygir gücü üreten tek elektrikli motora sahip olan ID.2all, boyutlarına rağmen 450 kilometreye (WLTP) kadar ulaşan uzun bir menzil sunacak. 0'dan 100 km/s hıza 7 saniyede ulaşan küçük elektriklinin maksimum hızı ise 160 km's olarak açıklanıyor.