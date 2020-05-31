Volkswagen Nivus görücüye çıktı!
Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus'u görücüye çıkardı. Nivus, sınıfının en geniş iç mekanına sahip otomobillerden biri olma özelliğini taşıyor.
Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus'u görücüye çıkardı.
Volkswagen, 2566 mm aks mesafesine sahip Nivus'un sınıfının en geniş iç mekana sahip otomobillerinden biri olduğunu iddia ediyor. Otomobilin bagaj hacmiyse 415 litre olarak açıklandı.