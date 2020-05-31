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  3. 31 Mayıs 2020 10:07

Volkswagen Nivus görücüye çıktı!

Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus'u görücüye çıkardı. Nivus, sınıfının en geniş iç mekanına sahip otomobillerden biri olma özelliğini taşıyor.

Volkswagen Nivus görücüye çıktı!

Alman otomotiv devi Volkswagen, ürün gamındaki en yeni ve en küçük crossover coupe modeli olan Nivus'u görücüye çıkardı.

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Volkswagen Nivus görücüye çıktı!

Volkswagen Nivus, 4266 mm uzunluğa, 1757 mm genişliğe ve 1493 mm yüksekliğe sahip.

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Volkswagen Nivus görücüye çıktı!

Volkswagen, 2566 mm aks mesafesine sahip Nivus'un sınıfının en geniş iç mekana sahip otomobillerinden biri olduğunu iddia ediyor. Otomobilin bagaj hacmiyse 415 litre olarak açıklandı.

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Volkswagen Nivus görücüye çıktı!

Volkswagen Nivus, LED farları, plastik eklentileri, sportif tamponları, spoyler’ı ve 17 inç alaşım jantlarıyla oldukça şık bir görünüm sunuyor.

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