Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu
Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu
Markanın, B SUV segmentinde satışa sunacağı Yeni Taigo ve T-Cross modelleri Şubat ayının son haftasında Aykan showroomlarında yerini almaya hazırlanıyor.
Volkswagen Binek Araç tam anlamıyla bir SUV model atağına girdi. Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerine ek olarak Taigo ve T-Cross modellerini pazara sunmaya hazırlanan marka, kompakt SUV sınıftaki gücünü de tazeliyor.
Şubat ayı son haftasında Volkswagen markasının Adana, Kayseri ve Osmaniye yetkili satıcısı Aykan’da yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515.000 TL’ den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448.300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.