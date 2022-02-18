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Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu

Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu

Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 1

Markanın, B SUV segmentinde satışa sunacağı Yeni Taigo ve T-Cross modelleri Şubat ayının son haftasında Aykan showroomlarında yerini almaya hazırlanıyor.

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Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 2

Volkswagen Binek Araç tam anlamıyla bir SUV model atağına girdi. Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerine ek olarak Taigo ve T-Cross modellerini pazara sunmaya hazırlanan marka, kompakt SUV sınıftaki gücünü de tazeliyor.

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Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 3

Şubat ayı son haftasında Volkswagen markasının Adana, Kayseri ve Osmaniye yetkili satıcısı Aykan’da yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515.000 TL’ den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

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Volkswagen T-Cross ve Taigo Türkiye fiyatları belli oldu - Resim: 4

Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448.300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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