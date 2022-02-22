Volkswagen Voyage Sedan Türkiye’ye geliyor! Egea’dan bile ucuz!
Volkswagen’in en ucuz sedan otomobili Voyage, yakın zamanda ülkemize gelebilir. İşte detaylar!
Bildiğiniz gibi ülkemizdeki sıfır otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. En ucuz otomobillerin bile fiyatları maalesef ki kabul edilemez noktalara taşındı.
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Hal böyle olunca da bazı otomobil üreticileri çareyi ucuz modellerini Türkiye’ye getirmekte buluyor. Bunlardan bir tanesi de Alman otomotiv devi Volkswagen.
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Kısa süre önce uygun fiyat kalibresine sahip iki SUV modelini ülkemizde satışa sunan Volkswagen gözünü şimdi de sedan piyasasına dikti.
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Bilindiği üzere Volkswagen artık Passat üretmeyecek. Dolayısıyla Türkiye gibi pazarlarda da sedan tarafındaki satış payını düşürmeyecek alternatif modellere ihtiyaç var. İşte tam bu noktada Voyage devreye giriyor.
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