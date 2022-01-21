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Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor

Alman otomobil devi Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli olan "Gol" Türkiye'ye geliyor.

Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor - Resim: 1

Son zamanlarda ülkemizde satılan otomobil fiyatları oldukça yükseldi. Sıfır otomobillere olan ilgi her geçen gün azalırken, otomobil üreticileri daha ucuz modelleri ülkemize getirmeye başlıyor.

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Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor - Resim: 2

Volkswagen'ın 1980 yılından beri Güney Amerika ülkelerine özel ürettiği 'Gol' modelinin, Türkiye'de sıfır araç fiyatlarının fahiş oranda yükselmesi sonrasında ülkemizde de satışa sunulması gündeme geldi.

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Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor - Resim: 3

Türkiye'de satışa sunulması durumunda Volkswagen Gol modeli 180 bin TL dolaylarında fiyat etiketiyle ülkemizde satılan en ucuz sıfır araba olabilir.

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Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor - Resim: 4

Alman otomotiv markası Volkswagen, şu anda Güney Amerika'da orta gelirli kesime yönelik olarak 'Gol' adlı bütçe dostu modelini üretiyor.

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