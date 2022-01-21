Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli Türkiye'ye geliyor
Alman otomobil devi Volkswagen'in merakla beklenen en ucuz modeli olan "Gol" Türkiye'ye geliyor.
Son zamanlarda ülkemizde satılan otomobil fiyatları oldukça yükseldi. Sıfır otomobillere olan ilgi her geçen gün azalırken, otomobil üreticileri daha ucuz modelleri ülkemize getirmeye başlıyor.
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Volkswagen'ın 1980 yılından beri Güney Amerika ülkelerine özel ürettiği 'Gol' modelinin, Türkiye'de sıfır araç fiyatlarının fahiş oranda yükselmesi sonrasında ülkemizde de satışa sunulması gündeme geldi.
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Türkiye'de satışa sunulması durumunda Volkswagen Gol modeli 180 bin TL dolaylarında fiyat etiketiyle ülkemizde satılan en ucuz sıfır araba olabilir.
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Alman otomotiv markası Volkswagen, şu anda Güney Amerika'da orta gelirli kesime yönelik olarak 'Gol' adlı bütçe dostu modelini üretiyor.
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