Volkswagen'in merakla beklenen yeni SUV'u Tayron Türkiye'de...
Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni SUV'u yeni Volkswagen Tayron Türkiye'de satışa sunuldu.
Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı yeni SUV modeli Tayron'u Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu.
7 kişiye kadar oturma kapasitesi, 800 lt’nin üzerinde bagaj hacmi, önden veya 4MOTION dört tekerlekten çekiş seçenekleri barındıran Volkswagen Tayron Life donanım seviyesinden başlayarak Elegance ve R-Line üst donanımlarıyla müşterileriyle buluşuyor. Life, geniş standart donanım yelpazesine sahip. Bu donanımlar arasında üç bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”, 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli Sürüş Deneyim Kumandası “Driving Experience Control” yer alıyor.
Bu kumanda; sürüş profilleri, ses seviyesi ve “Atmospheres” adı verilen aydınlatma ve ses modlarını etkinleştiren özelliklere sahip. 12,9″ “Composition Media Pro” bilgi ve eğlence sistemi, kablosuz App-Connect (Apple CarPlay ve Android Auto desteği), dijital göstergeler ve ısıtmalı ön koltuklar Yeni Tayron’da standart olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan özellikler arasında Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü “DCC Pro”, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist” ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT – HD Matrix farlar yer alıyor. Ayrıca, “IDA” Akıllı Sesli Komut Asistanı, 15″ “Discover Pro Max” navigasyon sistemi ve kablosuz şarj paketi, Çevresel Görüş Sistemi “Area View” ve Harman Kardon ses sistemi de opsiyonel ekipmanlar arasında mevcut.
Volkswagen, Yeni Tayron’u hafif hibrit (eTSI), iki plug-in hibrit (eHybrid), bir turboşarjlı benzinli motor (TSI) ve bir turboşarjlı dizel motor (TDI) versiyonlarıyla sunuyor. Tüm motorlar, çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor.