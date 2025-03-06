Volkswagen'in merakla beklenen yeni SUV'u Tayron Türkiye'de...

Bu kumanda; sürüş profilleri, ses seviyesi ve “Atmospheres” adı verilen aydınlatma ve ses modlarını etkinleştiren özelliklere sahip. 12,9″ “Composition Media Pro” bilgi ve eğlence sistemi, kablosuz App-Connect (Apple CarPlay ve Android Auto desteği), dijital göstergeler ve ısıtmalı ön koltuklar Yeni Tayron’da standart olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan özellikler arasında Geliştirilmiş Adaptif Şasi Kontrolü “DCC Pro”, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, Acil Durum Asistanı “Emergency Assist” ve akıllı aydınlatma fonksiyonlarına sahip IQ.LIGHT – HD Matrix farlar yer alıyor. Ayrıca, “IDA” Akıllı Sesli Komut Asistanı, 15″ “Discover Pro Max” navigasyon sistemi ve kablosuz şarj paketi, Çevresel Görüş Sistemi “Area View” ve Harman Kardon ses sistemi de opsiyonel ekipmanlar arasında mevcut.