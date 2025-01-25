Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli yeni ''aşiret kasası'' ID.7 Türkiye'de
Elektrikli otomobil sektöründe rekabetin gerisinde kaldığı için eleştirilen Alman dünya otomotiv devi Volkswagen'in elektrikli araç rekabetine girişi hızlı oldu. Peş peşe yüzde 100 elektrikli modellerini asfalta indiren VW şimdi de ID.7 Sedan'ı Türkiye'de satışa sundu...
Volkswagen'in 2023 yılında tanıttığı ve "Elektrikli Passat" yakıştırması yapılan yüzde 100 elektrikli dev sedanı ID.7 Türkiye'de satışa sunuldu.
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Tek şarjla şehir içi 844, karma kullanımlarda ise 697 km menzile sahip olan Volkswagen ID.7 Pro S tüm bakışları da üzerinde toplamayı başardı.
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Alman şirket, Volkswagen ID.7'nin Avrupa'da Passat'tan daha fazla sattığını açıkladı.
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Volkswagen markasının Satış, Pazarlama ve Satış Sonrasından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Sander'a göre bu başarı, ID.7'nin hem uzun mesafe sürücülerine uygun bir elektrikli araç olarak hem de şirket aracı segmentinde iddialı bir seçenek olduğunu gösteriyor.
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