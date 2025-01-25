Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli yeni ''aşiret kasası'' ID.7 Türkiye'de

Volkswagen markasının Satış, Pazarlama ve Satış Sonrasından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Sander'a göre bu başarı, ID.7'nin hem uzun mesafe sürücülerine uygun bir elektrikli araç olarak hem de şirket aracı segmentinde iddialı bir seçenek olduğunu gösteriyor.