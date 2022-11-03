Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de

Küresel lansmanı Mart 2021’de gerçekleştirilen Volvo C40 Recharge'ın önden çekişli P6 versiyonunda 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

Elektrikli crossover bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.