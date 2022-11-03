Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de
Otomotiv devi Volvo Türkiye'deki ikinci tam elektrikli modeli C40 Recharge'yi İstanbul'da bugün ( 3 Kasım 2022 ) tanıttı. Tam elektrikli Volvo C40 Recharge hem teknolojik özellikleriyle hem de kendi klasmanındaki rekabetçi fiyatıyla da dikkat çekti.
Volvo tam elektrikli C40 Recharge modelini İstanbul'da düzenlediği etkinlikte tanıttı.
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8 gövde rengi seçeneğiyle gelen C40 Recharge, Fjord mavisi rengiyle tanıtıldı. Bu renk tercih edildiğinde otomobilin kabin zemini ve kapı içi döşemeleri de Fjord mavisi oluyor.
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Küresel lansmanı Mart 2021’de gerçekleştirilen Volvo C40 Recharge'ın önden çekişli P6 versiyonunda 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor.
Elektrikli crossover bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.
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