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Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de

Otomotiv devi Volvo Türkiye'deki ikinci tam elektrikli modeli C40 Recharge'yi İstanbul'da bugün ( 3 Kasım 2022 ) tanıttı. Tam elektrikli Volvo C40 Recharge hem teknolojik özellikleriyle hem de kendi klasmanındaki rekabetçi fiyatıyla da dikkat çekti.

Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de - Resim: 1

Volvo tam elektrikli C40 Recharge modelini İstanbul'da düzenlediği etkinlikte tanıttı.

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Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de - Resim: 2

8 gövde rengi seçeneğiyle gelen C40 Recharge, Fjord mavisi rengiyle tanıtıldı. Bu renk tercih edildiğinde otomobilin kabin zemini ve kapı içi döşemeleri de Fjord mavisi oluyor.

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Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de - Resim: 3

Küresel lansmanı Mart 2021’de gerçekleştirilen Volvo C40 Recharge'ın önden çekişli P6 versiyonunda 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

Elektrikli crossover bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor. Son hız ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.

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Volvo'nun yeni tam elektrikli SUV'u C40 Recharge Türkiye'de - Resim: 4

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