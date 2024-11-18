Xiaomi'nin elektrikli otomobilinde talep patlaması
Xiaomi'nin tüm dünyada büyük ilgi toplayan elektrikli otomobili SU7 kasım sonuna yönelik 100 bin teslimat hedefini ay sonuna gelmeden yakaladı.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında 20 binden fazla SU7 model elektrikli araç (EV) teslim ettiğini açıklamıştı.
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Aynı açıklamada şirket, kasım sonuna kadar 100 bin SU7 teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediğini söylemişti. Şirketin hedefi ise ay bitmeden yakalandı.
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Buna göre Xiaomi CEO'su Lei Jun, pazartesi günü yaptığı açıklamada, amiral gemisi elektrikli araç serisi SU7'nin teslimatlarının 100 bin adedi aştığını duyurdu.
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Şirketin yeni hedefinin ise yıl sonuna kadar 130 bin adetlik teslimat sayısına ulaşmak olduğu bildirildi.
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