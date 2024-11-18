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Xiaomi'nin elektrikli otomobilinde talep patlaması

Xiaomi'nin tüm dünyada büyük ilgi toplayan elektrikli otomobili SU7 kasım sonuna yönelik 100 bin teslimat hedefini ay sonuna gelmeden yakaladı.

Xiaomi'nin elektrikli otomobilinde talep patlaması - Resim: 1

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekim ayında 20 binden fazla SU7 model elektrikli araç (EV) teslim ettiğini açıklamıştı.

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Xiaomi'nin elektrikli otomobilinde talep patlaması - Resim: 2

Aynı açıklamada şirket, kasım sonuna kadar 100 bin SU7 teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediğini söylemişti. Şirketin hedefi ise ay bitmeden yakalandı.

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Xiaomi'nin elektrikli otomobilinde talep patlaması - Resim: 3

Buna göre Xiaomi CEO'su Lei Jun, pazartesi günü yaptığı açıklamada, amiral gemisi elektrikli araç serisi SU7'nin teslimatlarının 100 bin adedi aştığını duyurdu.

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Xiaomi'nin elektrikli otomobilinde talep patlaması - Resim: 4

Şirketin yeni hedefinin ise yıl sonuna kadar 130 bin adetlik teslimat sayısına ulaşmak olduğu bildirildi.

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