Xiaomi'nin hız canavarı SU7 Ultra görücüye çıktı: Bugatti'den bile güçlü

PORSCHE'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Xiaomi SU7, Porsche Taycan'a benzer bir formatta uygun fiyatlı bir elektrikli spor otomobil olarak ortaya çıktı.

Şimdiye kadar sadece Çin'de satışa sunuldu, ancak 299 beygirlik baz model için 215.900 RMB veya 30 bin dolarının biraz altında cazip bir taban fiyatla geliyor. Yükseltilmiş “Max” modeli ise yaklaşık 41 bin dolar baz fiyatla, 673 HP güç ve her yönden geliştirilmiş performansla sunuluyor.