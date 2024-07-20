Xiaomi'nin hız canavarı SU7 Ultra görücüye çıktı: Bugatti'den bile güçlü
Otomobil pazarına giriş yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, 1548 beygir gücünde, elektrikli hiper otomobil SU7 Ultra'yı tanıttı.
Kısa bir süre önce SU7 ile elektrikli otomobillere adım atan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şimdi de SU7 Ultra ile dünyanın en hızlı 4 kapılı otomobili olmayı hedefleyen 4 kapılı EV'sinin hiper-spor versiyonunu tanıttı.
PORSCHE'YE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Xiaomi SU7, Porsche Taycan'a benzer bir formatta uygun fiyatlı bir elektrikli spor otomobil olarak ortaya çıktı.
Şimdiye kadar sadece Çin'de satışa sunuldu, ancak 299 beygirlik baz model için 215.900 RMB veya 30 bin dolarının biraz altında cazip bir taban fiyatla geliyor. Yükseltilmiş “Max” modeli ise yaklaşık 41 bin dolar baz fiyatla, 673 HP güç ve her yönden geliştirilmiş performansla sunuluyor.
Otomobil tanıtıldıktan hemen sonra neredeyse bir gecede 50 bin sipariş alarak yedi aylık bir bekleme listesi oluşturdu.
Xiaomi çıtayı daha da yükseltiyor ve SU7 Max'in yapabileceklerinin çok ötesine geçen aşırı hiper otomobil performansına sahip SU7'nin yeni bir “Ultra” Prototip versiyonunu gösteriyor.
1548 BEYGİR GÜÇ!
Yeni SU7 Ultra, 1548 HP ile Max versiyonunun iki katından daha fazla beygir gücüne sahip. Güç üç motordan geliyor. Xiaomi bu motorları V8 ve V6 olarak adlandırıyor. Araçta iki V8 bir de V6 motor bulunuyor. İsmi içten yanmalı motorları çağrıştırsa da bu motorlar tabii ki elektrikli.