Yakıtına, rengine vites tipine göre işte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar
Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2025'in Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK rakamlarına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayılarıyla birlikte vatandaşların araç alırkenki tercih ettikleri yakıt türü, renk ve vites tipi de belli oldu...
Kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %52,4'ünü otomobil, %29,9'unu motosiklet, %12,8'ini kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %2,6 arttı
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %209,6, kamyonette %14,8, otomobilde %9,6, traktörde %3,6, otobüste %0,5 artarken motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı
Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %200,0, kamyonette %19,8, otomobilde %13,1, kamyonda %4,1, otobüste %0,2 artarken traktörde %35,4, motosiklette %25,4 ve minibüste %25,3 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446 oldu
Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,1'ini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.