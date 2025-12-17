Yakıtına, rengine vites tipine göre işte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %2,6 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %209,6, kamyonette %14,8, otomobilde %9,6, traktörde %3,6, otobüste %0,5 artarken motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 azaldı.