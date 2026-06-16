Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), otomotiv sektörünün ve tüketicilerin yakından takip ettiği Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini kamuoyuyla paylaştı. Taşıt piyasasında belirgin bir daralmanın gözlemlendiği yeni raporda, tüketicilerin yakıt, motor hacmi ve renk tercihlerine dair önemli değişimler de kayıt altına alındı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayıları incelendiğinde, sektörde hem yıllık hem de aylık bazda düşüşler yaşandığı görülüyor. TÜİK verilerine göre öne çıkan istatistikler şu şekilde gerçekleşti: