Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
TÜİK, Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Taşıt piyasası geçen yılın aynı dönemine göre %12,3 daralırken, Mayıs'ta 159 bin 623 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde benzinli ve hibrit otomobiller öne çıkarken, en çok tercih edilen renk %41,9 ile gri oldu. İşte Türkiye'nin araç tercih haritası...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), otomotiv sektörünün ve tüketicilerin yakından takip ettiği Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini kamuoyuyla paylaştı. Taşıt piyasasında belirgin bir daralmanın gözlemlendiği yeni raporda, tüketicilerin yakıt, motor hacmi ve renk tercihlerine dair önemli değişimler de kayıt altına alındı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayıları incelendiğinde, sektörde hem yıllık hem de aylık bazda düşüşler yaşandığı görülüyor. TÜİK verilerine göre öne çıkan istatistikler şu şekilde gerçekleşti:
Aylık ve Yıllık Bilanço: Mayıs ayında toplam 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ancak taşıt piyasası, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 oranında daralma kaydetti.
Taşıt Türlerinin Dağılımı: Mayıs ayında trafiğe kaydedilen taşıtların %47,5'ini otomobiller oluştururken, onu %37,2 ile motosikletler, %11,0 ile kamyonetler ve %1,7 ile traktörler takip etti. Kamyon (%1,6), minibüs (%0,5), otobüs (%0,4) ve özel amaçlı taşıtlar (%0,1) ise listenin geri kalanını oluşturdu.
Aylık Düşüş Oranları: Bir önceki aya (Nisan) kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında özel amaçlı taşıtlarda %38,3, minibüslerde %27,2, kamyon ve otobüslerde %23,9 azalma görüldü. Otomobillerdeki aylık düşüş ise %7,4 olarak kaydedildi.