Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23,6 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %27,5, özel amaçlı taşıtta %20,0 artarken otomobilde %39,2, kamyonda %27,9, kamyonette %24,6, traktörde %18,9, minibüste %10,9 ve motosiklette %10,9 azaldı.