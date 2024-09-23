Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2024 trafiğe kaydı yapılan araçlar istatistiklerini paylaştı. TÜİK verileriyle yakıt türünden, rengine ve araç tipine kadar Ağustos'ta en çok satılan otomobiller de belli oldu.
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,7'sini motosiklet, %31,3'ünü otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %23,6 azaldı
Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %27,5, özel amaçlı taşıtta %20,0 artarken otomobilde %39,2, kamyonda %27,9, kamyonette %24,6, traktörde %18,9, minibüste %10,9 ve motosiklette %10,9 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ağustos 2022-Ağustos 2024
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %10,2 azaldı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %55,6, otobüste %32,4, minibüste %28,7, motosiklette %5,7 artarken otomobilde %26,2, kamyonette %26,2, traktörde %13,1 ve kamyonda %3,5 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319 oldu
Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,2'sini otomobil, %19,3'ünü motosiklet, %15,2'sini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.