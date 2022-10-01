Yeni DS 4 Türkiye'de

Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Silüet, zarif olduğu kadar aerodinamik açıdan etkili de. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor.