Yeni DS 4 Türkiye'de
Benzersiz uzmanlığın yüksek teknolojiyle buluşmasından doğan rakipsiz ve karizmatik tasarımıyla farkını belli eden DS 4, Türkiye’de...
Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, yepyeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, yeni DS 4 ile gelişimine hız katıyor.
DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm’lik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile etkileyici bir görünüm katıyor.
Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden geliyor. Otomobil bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip.
Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Silüet, zarif olduğu kadar aerodinamik açıdan etkili de. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor.