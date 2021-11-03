Yeni Honda Civic fiyatları belli oldu! Türkiye'ye özel LPG'li versiyonu da var

GÜCÜNÜN KAYNAĞI KENDİSİ

Yeni Civic, iki farklı motor seçeneği ile gücünü göstermekten çekinmiyor. Bir önceki nesilden tanıdığınız 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performansı yüksek bir sürüş sağlarken; Honda mühendisleri tarafından geliştirilen 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor, çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.