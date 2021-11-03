Yeni Honda Civic fiyatları belli oldu! Türkiye'ye özel LPG'li versiyonu da var
Japonya merkezli otomotiv üreticisi Honda'nın 11'inci nesil Civic modeli Türkiye yollarına çıkıyor. 13 Kasım 2021 itibariyle showroomlarda yerini alacak yeni Honda Civic'in özellikleri ve fiyatı da belli oldu.
Yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan Honda’nın ürünleri arasında en uzun soluklu model olan Civic, ilk kez 1.5 litre VTEC turbo LPG’li motor seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.
Honda Türkiye’nin resmi sitesinde Yeni Civic şu ifadelerle tanıtıldı:
İLHAM VEREN DIŞ TASARIM
İlhamını yine kendinden alarak, sade çizgilerini koruyan yeni Civic, dış kasa tasarımı ile şık, dinamik, olgun ruhunu sergiliyor; Ve tek kelimeyle etkileyici.
BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE İÇ TASARIM
Civic'in ruhunu yansıtan eşsiz tasarım öğelerinin, her yolculukta size maksimum konfor sunmak için geliştirilmiş teknolojiler ile buluştuğu geniş ve ferah yaşam alanı beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor.
GÜCÜNÜN KAYNAĞI KENDİSİ
Yeni Civic, iki farklı motor seçeneği ile gücünü göstermekten çekinmiyor. Bir önceki nesilden tanıdığınız 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performansı yüksek bir sürüş sağlarken; Honda mühendisleri tarafından geliştirilen 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor, çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.