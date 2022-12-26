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Yeni nesil 2023 Toyota Corolla Hybrid ortaya çıktı

Son 4 yılda Avrupa satışlarında hibrit modellerin oranını yüzde 30’dan yüzde 66’ya çıkaran Toyota'nın beşinci jenerasyon hibrit teknolojili Corolla modeli ortaya çıktı.

Yeni nesil 2023 Toyota Corolla Hybrid ortaya çıktı - Resim: 1

Toyota, hibrit teknolojsini geliştirmeye devam ediyor. Markanın yeni modeli Corolla Cross'ta yer verilen yeni nesil hibrit sistem, 2023 yılında güncellenecek Corolla'da da görev başına geçiyor. 

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Yeni nesil 2023 Toyota Corolla Hybrid ortaya çıktı - Resim: 2

Beşinci nesil hibrit teknolojisini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlıklar yapan Toyota, böylece Corolla'yı daha ekonomik ve daha performanslı bir otomobile dönüştürmüş olacak.

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Yeni nesil 2023 Toyota Corolla Hybrid ortaya çıktı - Resim: 3

Beşinci jenerasyon Toyota hibrit teknolojisi daha hafif, daha kompakt ve daha yüksek güce sahip elektrik motorlarıyla öne çıkıyor. 

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Yeni nesil 2023 Toyota Corolla Hybrid ortaya çıktı - Resim: 4

Günlük sürüşlerde elektrikli sürüş miktarının daha fazla olmasıyla daha düşük tüketim ve CO2 emisyonları sunan yeni hibrit teknolojisi, aynı zamanda daha yüksek performans da sağlıyor. 

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