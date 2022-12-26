Yeni nesil 2023 Toyota Corolla Hybrid ortaya çıktı
Son 4 yılda Avrupa satışlarında hibrit modellerin oranını yüzde 30’dan yüzde 66’ya çıkaran Toyota'nın beşinci jenerasyon hibrit teknolojili Corolla modeli ortaya çıktı.
Toyota, hibrit teknolojsini geliştirmeye devam ediyor. Markanın yeni modeli Corolla Cross'ta yer verilen yeni nesil hibrit sistem, 2023 yılında güncellenecek Corolla'da da görev başına geçiyor.
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Beşinci nesil hibrit teknolojisini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlıklar yapan Toyota, böylece Corolla'yı daha ekonomik ve daha performanslı bir otomobile dönüştürmüş olacak.
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Beşinci jenerasyon Toyota hibrit teknolojisi daha hafif, daha kompakt ve daha yüksek güce sahip elektrik motorlarıyla öne çıkıyor.
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Günlük sürüşlerde elektrikli sürüş miktarının daha fazla olmasıyla daha düşük tüketim ve CO2 emisyonları sunan yeni hibrit teknolojisi, aynı zamanda daha yüksek performans da sağlıyor.
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