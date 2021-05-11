Yeni nesil araç: Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı

Concept EQT'nin, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi yer alıyor.

Elektrikli kaykay, alüminyum bir çerçeveye yerleştirilen ve bagaj zemini ile aynı hizada olan pleksiglas bir zeminin altındaki çift katmanlı bir bölmede gizleniyor.