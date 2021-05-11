Yeni nesil araç: Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ürün gamına yeni bir model daha ekledi. İşte karşınızda Mercedes-Benz Concept EQT...
Dijital dünya lansmanı yapılan Concept EQT, 2022’de yollara çıkması planlanan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonuna dair ipuçları veriyor.
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Concept EQT'nin, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi yer alıyor.
Elektrikli kaykay, alüminyum bir çerçeveye yerleştirilen ve bagaj zemini ile aynı hizada olan pleksiglas bir zeminin altındaki çift katmanlı bir bölmede gizleniyor.
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Aracın hem önünde hem de arkadaki LED aydınlatmaları bağlayan birer ışık şeridi bulunuyor.
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Concept EQT’nin iç mekanında koltuklar, beyaz nappa deri ile kaplı. Koltuk merkezlerindeki örgülü uygulamalar, geri dönüştürülmüş deriden üretiliyor.
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