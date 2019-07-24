Yeni nesil otomobiller böyle olacak ! Direksiyonu bıraktığınız anda...
Teknoloji geliştikçe otomobiller de değişiyor. Alman mühendislerin geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde direksiyonlar bakın nasıl görünecek ?
Alman otomotiv şirketi BMW, gelecek modellerinde kullanacağı direksiyon tasarımını gün yüzüne çıkardı.
Çokgen yapıdaki direksiyon, ilk olarak BMW iNext modelinde kullanılacak. Çokgen yapı, otonom ve aktif sürüş arasındaki geçiş için en uygun şekle sahip. Direksiyonun yan kısımlarındaki optik fiberler, direksiyon kontrolünün ele alınması gerektiğinde renkli sinyaller göndererek sürücüyü uyaracak.
Sürücü de direksiyonun o anki pozisyonuna göre kontrolü daha bilinçli bir şekilde ele alacak. Alt kısmı düz olan direksiyon, sürücünün bacakları için daha fazla alan yaratacak.