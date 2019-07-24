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  3. 24 Temmuz 2019 08:26

Yeni nesil otomobiller böyle olacak ! Direksiyonu bıraktığınız anda...

Teknoloji geliştikçe otomobiller de değişiyor. Alman mühendislerin geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde direksiyonlar bakın nasıl görünecek ?

Yeni nesil otomobiller böyle olacak ! Direksiyonu bıraktığınız anda...

Alman otomotiv şirketi BMW, gelecek modellerinde kullanacağı direksiyon tasarımını gün yüzüne çıkardı.

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Yeni nesil otomobiller böyle olacak ! Direksiyonu bıraktığınız anda...

Çokgen yapıdaki direksiyon, ilk olarak BMW iNext modelinde kullanılacak. Çokgen yapı, otonom ve aktif sürüş arasındaki geçiş için en uygun şekle sahip. Direksiyonun yan kısımlarındaki optik fiberler, direksiyon kontrolünün ele alınması gerektiğinde renkli sinyaller göndererek sürücüyü uyaracak.

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Yeni nesil otomobiller böyle olacak ! Direksiyonu bıraktığınız anda...

Sürücü de direksiyonun o anki pozisyonuna göre kontrolü daha bilinçli bir şekilde ele alacak. Alt kısmı düz olan direksiyon, sürücünün bacakları için daha fazla alan yaratacak.

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Yeni nesil otomobiller böyle olacak ! Direksiyonu bıraktığınız anda...

Bunun yanı sıra, üst taraftaki düz bölümün de direksiyonun arkasındaki gösterge paneline en iyi görüş açısını sağlamak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

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