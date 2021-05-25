Yeni nesil yerli füzeler işte burada hazırlanıyor
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, yürüttükleri çeşitli projelerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, yürüttükleri çeşitli projelerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Okumuş, hava-hava füzelerinin geliştirilmesini içeren Göktuğ Projesi'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.
Projenin hava-hava füze teknolojisi olarak Türkiye'ye önemli bir teknoloji kazanımı sağladığını vurgulayan Okumuş, Bozdoğan füzesine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Önemli aşamaya geldik, kritik aşamaları aştık. Geçtiğimiz yıl yer testleri tamamlanmıştı, uçaktan atış testlerine başlamıştık. Onda da yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önemli gelişmeler yaşandı. Bozdoğan füzemiz uçaktan atıldı ve hedef uçakla başarıyla angaje oldu, onu imha etti.