Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı

Çip krizi ve dolar kurunda hareketli ve olumsuz gelişmeler yaşanıyor olsa dahi dev markalar yeni modellerini günyüzüne çıkarmaya devam ediyor. Otomobil markaları 2022 yılından oldukça umutlu ve yeni modelleriyle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.