Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı
Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte yeni Peugeot 308 fiyatı ve özellikleri...
Çip krizi ve dolar kurunda hareketli ve olumsuz gelişmeler yaşanıyor olsa dahi dev markalar yeni modellerini günyüzüne çıkarmaya devam ediyor. Otomobil markaları 2022 yılından oldukça umutlu ve yeni modelleriyle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Bir süre önce dev otomobil markası Peugeot yeni modeli 308’i Türkiye’de de satışa çıkaracağını duyurmuştu.
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Yeni Peugeot 308’e dair versiyon seçenekleri ve fiyatına dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başlamış durumda.
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Dev otomobil markası Peugeot, 308 modelinde bariz değişiklikler yaparak tüketicinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.
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