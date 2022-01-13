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Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı

Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte yeni Peugeot 308 fiyatı ve özellikleri...

Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 1

Çip krizi ve dolar kurunda hareketli ve olumsuz gelişmeler yaşanıyor olsa dahi dev markalar yeni modellerini günyüzüne çıkarmaya devam ediyor. Otomobil markaları 2022 yılından oldukça umutlu ve yeni modelleriyle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 2

Bir süre önce dev otomobil markası Peugeot yeni modeli 308’i Türkiye’de de satışa çıkaracağını duyurmuştu.

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Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 3

Yeni Peugeot 308’e dair versiyon seçenekleri ve fiyatına dair ayrıntılar da ortaya çıkmaya başlamış durumda.

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Yeni Peugeot 308 Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 4

Dev otomobil markası Peugeot, 308 modelinde bariz değişiklikler yaparak tüketicinin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

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