Yeni Peugeot E-208 GTi tanıtıldı: 281 beygirlik elektrikli hot hatch
Fransız otomotiv devi PEUGEOT, köklü performans mirasının en önemli simgesi olan GTi unvanını, markanın ilk tamamen elektrikli spor modeli yeni E-208 GTi ile yeniden yollara çıkarıyor. Le Mans 24 Saat yarışlarındaki 100. yıl kutlamaları kapsamında nihai seri üretim versiyonuyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkan yeni nesil "hot hatch", elektrikli mobilitenin yüksek performansla buluştuğu yeni bir referans noktası olarak konumlanıyor. Haber3.com otomotiv servisi olarak, efsanevi 205 GTi'ın ge
Fransız otomotiv devi PEUGEOT, köklü performans mirasının en önemli simgesi olan GTi unvanını, markanın ilk tamamen elektrikli spor modeli yeni E-208 GTi ile yeniden yollara çıkarıyor.
Le Mans 24 Saat yarışlarındaki 100. yıl kutlamaları kapsamında nihai seri üretim versiyonuyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkan yeni nesil "hot hatch", elektrikli mobilitenin yüksek performansla buluştuğu yeni bir referans noktası olarak konumlanıyor.
Haber3.com otomotiv servisi olarak, efsanevi 205 GTi'ın genlerini geleceğin teknolojisiyle harmanlayan bu özel modelin tüm teknik özelliklerini aktarıyoruz.
Peugeot Sport Mühendisliğiyle Saf Performans
PEUGEOT 9X8 Hypercar yarış aracını geliştiren mühendislik ekibinin imzasını taşıyan yeni E-208 GTi, sürüş dinamikleri ve motor gücüyle elektrikli araç segmentinde sınırları zorluyor: Gücünü M4+ elektrikli motordan alan araç, 281 HP (207 kW) güç ve 345 Nm anlık tork üretiyor.