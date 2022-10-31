Yeni Porsche 911 Carrera T ortaya çıktı
Porsche 911 Carrera ile 911 Carrera S arasında konumlandırdığı Yeni 911 Carrera T modelini tanıttı. Sport Chrono paketi ve PASM spor süspansiyonun standart olarak yer aldığı 911 Carrera T, 385 PS güç ve 450 Nm tork kapasitesine sahip çift turbo motoru ile sıfırdan 100 kilometre hıza 4.5 saniyede çıkabiliyor.
Porsche, 911 Carrera T ile 911 ailesine yeni bir isim daha ekliyor. "T" harfini “touring” kelimesinden alan hafif spor modeller, son derece sportif donanımlarla sade bir sürüş deneyimi sunuyor. Standart 7 ileri manuel vitese sahip model, isteğe bağlı 8 ileri PDK şanzıman ile de gelebiliyor.
Yeni 911 Carrera T’nin 10 mm alçaltılmış ve yalıtımı azaltılmış PASM spor süspansiyonu, saflık ve heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu farkı virajlı dağ yollarında hissedebilirsiniz, hatta duyabilirsiniz. Altı silindirli boksör tipi motorun sesi, artık aracın içinden daha da çarpıcı bir şekilde duyuluyor.
Yeni 911 Carrera T modeli 911 Carrera ile 911 Carrera S arasında konumlanıyor. 283 kW (385 PS) güç ve 450 Nm tork kapasitesine sahip olan Carrera T'nin çift turbo motoru ile otomobil sıfırdan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede çıkarak 291 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.
Manuel şanzımanlı Carrera S'nin standart donanımı, mekanik arka diferansiyel kilidine sahip Porsche Tork Yönlendirme (PTV) ile güçlendirilmiş. 911 Carrera T modelinde Sport Chrono paketi ve PASM spor süspansiyon (-10 mm) standart olarak sunuluyor. Bu özelliklerin 385 PS motor ile birlikte sunulduğu tek araç, Carrera T. 911 Carrera S ile ise aynı özellikler opsiyonel olarak sunuluyor. Carrera T, talep üzerine, normalde Carrera S ve üstü modellerde bulunan opsiyonel arka aks yönlendirme işleviyle de sipariş edilebiliyor.