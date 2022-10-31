Yeni Porsche 911 Carrera T ortaya çıktı

Manuel şanzımanlı Carrera S'nin standart donanımı, mekanik arka diferansiyel kilidine sahip Porsche Tork Yönlendirme (PTV) ile güçlendirilmiş. 911 Carrera T modelinde Sport Chrono paketi ve PASM spor süspansiyon (-10 mm) standart olarak sunuluyor. Bu özelliklerin 385 PS motor ile birlikte sunulduğu tek araç, Carrera T. 911 Carrera S ile ise aynı özellikler opsiyonel olarak sunuluyor. Carrera T, talep üzerine, normalde Carrera S ve üstü modellerde bulunan opsiyonel arka aks yönlendirme işleviyle de sipariş edilebiliyor.