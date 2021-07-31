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Yeni SEAT Ibiza Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri...

Yeni SEAT Ibiza modern tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren yenilenen haliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

SEAT markasının 6 milyon adetten fazla satışla en başarılı modeli olan Ibiza, yenilenen haliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

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Yeni Ibiza 200 Nm tork ve 4,8 lt’lik ortalama yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100 km/s’e 10,3 saniyede çıkan otomobil maksimum 195 km/s hıza ulaşabiliyor.

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İlk etapta ülkemizde Style donanım seviyesinde ve 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan Yeni Ibiza, önümüzdeki aylarda 5 ileri manuel şanzımanlı 1.0 Evo 80 HP motor seçeneğine de sahip olacak.  

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EcoLED ve Mercekli Full LED olarak iki farklı seçeneği bulunan ön far teknolojisi aracın dış görünümünün en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

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