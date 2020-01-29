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  3. 29 Ocak 2020 15:48

Yeni Seat Leon tanıtıldı

2020 Seat Leon resmen görücüye çıktı. Tasarımı yenilenen ve kaslı görünümüyle dikkat çeken Leon'un hybrid versiyonu da bulunuyor.

Yeni Seat Leon tanıtıldı

2020 yılında Seat en çok tercih edilen otomobili olan Leon'u yeniledi. 4'üncü nesil yeni Seat Leon sevenlerinin merakını yüzünü göstererek giderdi.

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Yeni Seat Leon tanıtıldı

Yeni Leon'la birlikte kaslı görünüm öne çıkıyor.

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Yeni Seat Leon tanıtıldı

Leon hatchbackin boyutları 4.368 milimetre uzunluk, 1.800 milimetre genişlik ve 1.456 milimetre oldu. Halefine göre 86 milim daha uzayan Yeni Leon 16 milimetre daraldı ve 3 milimetre de daha alçak hale getirildi. Bu sayede daha spor görünüm kazandırılmak istendi.

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Yeni Seat Leon tanıtıldı

Yeni Leon'da bagaj hacmi 380 litre seviyesinde bulunuyor.

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