Yeni Toyota C-HR’da neler değişti?
Beşinci nesil hibrit teknolojisine sahip ikinci nesil Toyota C-HR Türkiye yollarında. Tasarımıyla dikkat çeken SUV’deki yenilikleri inceledik...
Toyota, coupe formlu sportif tasarımıyla SUV segmentine farklı bir bakış açısı getiren başarılı SUV modeli C-HR'ın ikinci neslini 1.550.000 TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla Türkiye pazarına sundu. Verimli hibrit teknolojisi, çekici tasarımı, sürücü odaklı dijital kokpiti, zengin donanımı, yeni teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken yeni Toyota C-HR Hybrid, birçok yeniliğe sahip. Deneyimli otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş Toyota’nın yeni modelini inceledi.
Tıpkı ilk nesli gibi ülkemizde üretilen yeni Toyota C-HR, Türkiye pazarına ilk etapta markanın beşinci nesil hibrit teknolojisine sahip 1.8 litrelik tam hibrit motor seçeneğiyle sunuldu. Motor gamına ikinci nesille birlikte eklenen Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonun ise 2024'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacağı açıklanıyor. Toyota Türkiye bu senenin sonuna kadar 2 bin adet C-HR satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Toyota C-HR Hybrid, cesur tarzını yeni neslinde de devam ettiriyor. Daha keskin ve çarpıcı bir tasarıma kavuşan otomobil adeta bir konsept görüntüsü sunuyor. Süper coupe profilini yeni nesilde daha da keskinleştiren Toyota C-HR, premium algısını da ileriye taşımış. Önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni tasarım dilini taşıdığı görülen otomobil, "Toyota C-HR Prologue" konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan dinamik formuyla çarpıcı bir görünüm sunuyor.
Parabola tasarımlı LED farlarıyla agresif görünümünü daha da ileriye taşıyan otomobilin dış tasarımında birçok yeni detay bulunuyor. Aracın yalın tasarımına katkı sağladığı gibi aerodinamisini de iyileştiren gövdeye gizlenmiş kapı kolları bu detaylardan ilki. Tüm arka genişlik boyunca uzanan şerit tasarımlı LED stopların ortasındaki aydınlatmalı "Toyota C-HR" yazısı da C-HR'ı artık karanlıkta daha dikkat çekici bir otomobile dönüştürmüş.