Yeni Toyota C-HR’da neler değişti?

Parabola tasarımlı LED farlarıyla agresif görünümünü daha da ileriye taşıyan otomobilin dış tasarımında birçok yeni detay bulunuyor. Aracın yalın tasarımına katkı sağladığı gibi aerodinamisini de iyileştiren gövdeye gizlenmiş kapı kolları bu detaylardan ilki. Tüm arka genişlik boyunca uzanan şerit tasarımlı LED stopların ortasındaki aydınlatmalı "Toyota C-HR" yazısı da C-HR'ı artık karanlıkta daha dikkat çekici bir otomobile dönüştürmüş.