Yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi: Araç satışında harç dönemi başlıyor
Yılbaşından itibaren araç tescil ve satışında binde 2 oranında harç ödenecek. Harç tutarı bin liradan az olmayacak.
Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7566 sayılı Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, yapılan değişiklikle birlikte sıfır ve ikinci el araç satış ve devir işlemlerinde uygulanacak harç oranı binde 2 olarak belirlenirken, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satışlarda harç alınmayacağı belirtildi.
Ödenecek harcın asgari tutarı da bin lira olarak tespit edildi.
Örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyon liralık bir aracın satışında ödenecek vergi 2 bin lira olacak. Hesaplaması aracın noterde belirtilen satış bedeli x 2 / 1000 formülüyle bulunacak.
KİMLER ÖDEYECEK?
Bireysel satışlarda ödeme yapılacak. Örnek vermek gerekirse A kişi B kişisinin otomobilini aldığında harç ortaya çıkacak. Ancak A kişisi B firması olan galericiye satış yaparsa harç ödenmeyecek. Aynı şekilde B firması olan galerici A kişisine satış yaparsa da harç ödenmeyecek.