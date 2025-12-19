Yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi: Araç satışında harç dönemi başlıyor

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, yapılan değişiklikle birlikte sıfır ve ikinci el araç satış ve devir işlemlerinde uygulanacak harç oranı binde 2 olarak belirlenirken, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satışlarda harç alınmayacağı belirtildi.

Ödenecek harcın asgari tutarı da bin lira olarak tespit edildi.