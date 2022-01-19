Yeni yılda, yeni otomobil hayali kuranlara bir kötü haber daha
Çip krizine karşın büyük otomotiv üreticileri 10 yıllık süreçte dizel ve benzinli araç üretimini önemli ölçüde azaltmayı ya da sonlandırmayı planlıyor. Ancak arz talep dengesiyle fiyatlar bir süre daha yüksek kalacak.
Üretimde ciddi değişimler beklenen otomotivde ilk yıllarda değişmeyen şey fiyatlar olacak.
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Bloomberg HT'nin haberine göre, otomotiv üreticileri teknolojik ve iş modelinde 100 yılı aşkındır sürdürdükleri üretim bantlarında önemli değişikliklere hazırlanıyor.
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Yeni nesil elektrikli araçlar, elektrikli sarj istasyonlarından uçan arabalara kadar gelecek 10 yıllık süre zarfında gelişmeler öngörülüyor.
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Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri dizel ve benzinli araç üretimlerini 2030-2040 dönemleri arasında sonlandırmayı planlıyor.
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