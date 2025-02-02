Yenilenen, elektriklenen ödüllü Citroen C3 AirCross'un Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Avrupa’da “25.000 Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil” kategorisinde Altın Direksiyon ödülüne layık görülen yeni nesil C3 Aircross'un Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu.
Sunduğu üst seviye teknolojilerle konforun öncüsü olan Citroën, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross’u mayıs ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. aynı tasarım kimliğini paylaştığı C3 modeli ile birlikte Avrupa’da “25.000 Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil” kategorisinde Altın Direksiyon ödülüne layık görülen yeni C3 Aircross, aynı zamanda geniş iç hacim ve gelişmiş araç içi konfor özellikleri sunuyor. Tamamen yeni C3 Aircross ile Citroën, Türkiye pazarında ulaşılabilir elektrikli araç iddiasını sürdürmeye devam edecek. Daha fazla iç hacim, zengin motor seçenekleri ve üst düzey araç içi konfor özellikleri yeni C3 Aircross ile segmentinde tamamen yeni bir dönem başlatıyor.
C3 Aircross'un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor. Araç içi bağlantı özellikleri, ön tarafta yer alan iki adet USB-C girişi dışında arka koltukların önünde yer alan iki adet daha USB-C girişi ile daha da artırılıyor. 15W kablosuz şarj teknolojisi ise orta konsoldaki özel depolama alanına entegre ediliyor ve iç mekandaki pratik kullanım alanı ihtiyacına cevap veriyor.
Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor. Son derece dengeli oranlara sahip olan yeni C3 Aircross sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor. C3 Aircross’un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, tüm yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca yeni C3 Aircross, mükemmel kullanım esnekliği sunarak aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Böylece C3 Aircross, pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor. Yeni C3 Aircross ayrıca yeni Advanced Comfort® koltuklarla da donatılıyor. Ekstra 10 ile 15 mm dolgu köpüğü içeren yeni bir oturma yüzeyi ile donatılan koltuklar, seyahat mesafesi ne olursa olsun yeniden tasarlanan yanal destekler sayesinde en üstün konforu sunuyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Arka koltuğun 65 mm eğimli olması sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor.
Yeni C3 Aircross, yeni ë-C3 ve C3 modellerinde yapılan geliştirmelerden yararlanıyor. Citroën C-ZEN LOUNGE'un modern, ferah ve yüksek donanımlı kabini, yeni ve kaliteli malzemelere sahip yenilikçi bir iç mekan sunuyor. Karakteristik Citroën dikey havalandırma ızgaraları ile tamamlanan yatay ön konsol, üstte teknik ekipmanlar ve altta konfor özellikleri olmak üzere iki seviyeye ayrılıyor. Kanepe tasarımı olarak bilinen bu alan, özel bir kumaşla kaplanıyor. Temel sürüş bilgileri ise özel tasarlanmış yeni Head-Up Display’e yansıtılıyor. Bu yenilikçi özellik, gözlerini yoldan ayırmadan sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vererek çift ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.