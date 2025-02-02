Yenilenen, elektriklenen ödüllü Citroen C3 AirCross'un Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor. Son derece dengeli oranlara sahip olan yeni C3 Aircross sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor. C3 Aircross’un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, tüm yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca yeni C3 Aircross, mükemmel kullanım esnekliği sunarak aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Böylece C3 Aircross, pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor. Yeni C3 Aircross ayrıca yeni Advanced Comfort® koltuklarla da donatılıyor. Ekstra 10 ile 15 mm dolgu köpüğü içeren yeni bir oturma yüzeyi ile donatılan koltuklar, seyahat mesafesi ne olursa olsun yeniden tasarlanan yanal destekler sayesinde en üstün konforu sunuyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Arka koltuğun 65 mm eğimli olması sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor.