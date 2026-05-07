Yenilenen Opel Astra iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı
Opel Astra, makyajlanan tasarımı ve artan teknolojik donanımlarıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Lansmana özel fiyatıyla dikkat çeken yeni Opel Astra aydınlatmalı logo, Pure Panel Pro dijital kokpit ve AGR onaylı ergonomik koltuklarıyla konforu zirveye taşıyor.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Alman otomotiv devi Opel, hatchback segmentindeki efsane modeli Astra’yı yenilenen versiyonuyla Türkiye’de satışa sundu.
Rüsselsheim’da tasarlanıp üretilen yeni Astra, markanın modern tasarım felsefesi olan "Opel Vizor"ü bir adım ileriye taşıyarak daha keskin ve teknolojik bir karakterle karşımıza çıkıyor.
Yeni Astra’nın en dikkat çekici dış tasarım detayı, ön ızgarada yer alan aydınlatmalı Opel Şimşek logosu oldu.
Bu yeniliğe, geliştirilmiş aydınlatma performansı sunan yeni Slim LED farlar ve dinamik tampon tasarımı eşlik ediyor.
