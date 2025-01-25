Yenilenen Opel Mokka iddialı fiyatıyla Türkiye’de

Yeni Mokka’daki en büyük değişiklikler ise iç mekanda öne çıkıyor. Burada, kokpit artık daha da net bir görünüme sahip ve aracın ön tarafındaki Opel Vizor grafiklerini tamamlıyor. Yenilenen modelde sürücüler ve yolculara yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile farklı bir deneyim sunuluyor. Yeni Mokka’nın her iki versiyonunda da standart olarak 10 inçlik dijital sürücü bilgi ekranı ve yeni 10 inçlik renkli dokunmatik ekran sunuluyor. Sistem, tıpkı bir akıllı telefon gibi widget seçenekleri kullanılarak kolayca özelleştirilip yönetilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar yeni nesil multimedya üzerinden kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gerçekleştirerek sürüşü çok daha keyifli hale getirebiliyor. Yeni Opel Mokka’da yeni tasarıma sahip direksiyon sürüş ve erişim kolaylığı sağlarken iç mekanında geri dönüştürülmüş malzeme içeren koltuk kumaşları markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ortaya koyuyor.