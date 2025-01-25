Yenilenen Opel Mokka iddialı fiyatıyla Türkiye’de
Opel’in cesur ve yalın tasarım diliyle güncellenen modeli Mokka, 2 farklı donanım seçeneği ile yeniden Türkiye’de...
Zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yeni teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan yeni Mokka, Opel markasının birçok yeni teknolojisi ile güncellendi. Yeni Mokka, Opel Vizör’e, yeni aydınlatma tasarımına sahip IntelliLux LED® Matrix Farları ve yenilenen dijital Pure Panel kokpiti ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Yeni Mokka Opel'in yeni SUV ailesinin B-SUV sınıfındaki temsilcisi yeni Mokka, yeni bir Opel “Şimşek” logosu ve ön yüzünde yer alan Opel Vizör tasarımı ile cesur ve yalın bir dış görünüme sahip. Yeni aydınlatma tasarımına sahip olan Mokka’da IntelliLux LED® Matrix Farlar yerini alıyor. Yeni tasarımlı aydınlatma grubu, çok kısa sürelerde reaksiyon gösteren çok sayıda LED hücresi sayesinde kusursuz bir uyarlama sağlanıyor, karşıdan gelen veya önde gitmekte olan araçlar yolu aydınlatan ışık demetinden perdeleniyor. Yeni Mokka’da Tropikal Yeşil, Kolibri Mavi ve Grafik Gri olmak üzere üç yeni renk ve GS donanımında sunulan 18 inçlik jant seçeneği mevcut. Ayrıca GS donanımda siyah renkli tavan standart, siyah renkli kaput opsiyonel olarak sunuluyor.
Yeni Mokka’daki en büyük değişiklikler ise iç mekanda öne çıkıyor. Burada, kokpit artık daha da net bir görünüme sahip ve aracın ön tarafındaki Opel Vizor grafiklerini tamamlıyor. Yenilenen modelde sürücüler ve yolculara yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile farklı bir deneyim sunuluyor. Yeni Mokka’nın her iki versiyonunda da standart olarak 10 inçlik dijital sürücü bilgi ekranı ve yeni 10 inçlik renkli dokunmatik ekran sunuluyor. Sistem, tıpkı bir akıllı telefon gibi widget seçenekleri kullanılarak kolayca özelleştirilip yönetilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar yeni nesil multimedya üzerinden kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gerçekleştirerek sürüşü çok daha keyifli hale getirebiliyor. Yeni Opel Mokka’da yeni tasarıma sahip direksiyon sürüş ve erişim kolaylığı sağlarken iç mekanında geri dönüştürülmüş malzeme içeren koltuk kumaşları markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ortaya koyuyor.
Yeni Mokka, mevcut 1.2 litrelik üç silindirli benzinli motor seçeneği ile verimlilik ve performans arasında ideal dengeyi kuruyor. Yeni Mokka, ülkemizde 130 HP gücünde ve 230 Nm maksimum torka sahip 1.2 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 130 HP’lik motor, 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Birbiriyle uyum içinde çalışan güç ve aktarma organları muhteşem bir yakıt tüketimi performans dengesini beraberinde getiriyor. Bu motora, AT8 otomatik şanzıman eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da vites değiştirebiliyor.