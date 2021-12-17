Yenilenen Suzuki Burgman 400 Yeniden Türkiye’de
Motosiklet dünyasının en önemli ve ikonik “Maxi-Scooter” (büyük scooter) modellerinden biri olan Suzuki Burgman 400, gelişmiş teknolojilerle yenilendi.
Suzuki motosiklet ailesinin, konforu, kullanışlılığı ve sportif kullanımı bir arada sunmayı başaran büyük scooter modeli Burgman 400, 400 cc’lik hacme sahip, su soğutmalı, dört zamanlı, DOHC, tek silindirli, yakıt enjeksiyonlu motoruna yapılan optimizasyon ile Euro 5 emisyon standartlarına uygun hale geldi. Bununla birlikte daha sportif, aynı zamanda daha zarif ve akıcı bir sürüş deneyimi sağlayan çift ateşleme teknolojisi gibi teknolojik iyileştirmeler devreye alındı. Burgman 400, yeni kusursuz çekiş kontrolü sistemi ile de güvenliği en üst düzeyde sunuyor. Yenilenen model, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle 169.900 TL’lik satış fiyatıyla Suzuki Türkiye bayilerinde de yerini alıyor.
1998 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde, büyük hacimli scooterlar için yeni bir pazara öncülük eden Suzuki Burgman 400, konfor, güç, bolca saklama alanı ve zarif tasarımıyla şehir içinde olduğu kadar hafta sonu kaçamakları için de ideal bir yol arkadaşı olarak kazandığı ününü yenilenen özellikleriyle daha da genişletiyor. Japon üretici Suzuki’nin ülkemizdeki tek distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla Türkiye yollarına çıkan Burgman 400, yepyeni özellikleriyle yine gözleri üzerine topluyor. Güncellenen motoruyla Euro 5 emisyon normlarına uygun hale gelen model, dikkat çekici tasarım çizgileri, yüksek verimliliği, konforlu yapısı ve dinamik sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.
Burgman ailesinin en köklü geçmişe sahip modeli Burgman 400, hafif ve kompakt bir gövde sunarken lüks, kalite, konfor ve performans konusundaki itibarını korumaya devam ediyor. Bu iddiasını 400 cc’lik su soğutmalı, dört zamanlı, DOHC, tek silindirli, yakıt enjeksiyonlu motor yapılan optimizasyonuyla da sürdürüyor. Silindir kapakları, pistonlar, enjektörler dahil olmak üzere revize edilen motor bloğu, optimize edilen yanmanın da katkısıyla; iyileştirilmiş gaz tepkileri ve dengeli alt-orta devir tork üretimi ile daha akıcı bir sürüş ve yüksek devirde daha performanslı bir sürüş sunuyor. Suzuki Burgman 400, zarif, çekici bir tasarım, mükemmel motor performansı, ideal hızlanma, viraj alma, fren dengesi ve farklı sürücü ihtiyaçlarını karşılayan işlevsellik gibi özellikleri korurken, aynı zamanda kullanıcıların hemen fark edeceği işlevsel iyileştirmeleri de kullanıma sunuyor. Yeni Burgman 400, kompakt lüks scooter olarak ününü koruyor. Hem ön hem de arka uçlarda daha ince, daha keskin ve daha çekici bir tasarım. Entegre LED park lambalarına sahip keskin tasarımlı çift LED farlar. Keskin tasarımlı bağımsız LED stop lambaları, zarafet ve çevikliği ifade ediyor. Sportif coupe benzeri tasarım, pazar trendlerini yansıtıyor.
Suzuki, ikonik modeli Burgman 400’ü yenilerken, teknolojik gelişmeleri de bu modele adapte etmeyi ihmal etmedi. Suzuki Çift Ateşleme Teknolojisi, farklı bir buji ve yüksek oranda atomize enjektörle yanmayı iyileştirirken, Euro 5 emisyon standartlarını karşılıyor ve iyi bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Yeni Çekiş Kontrolü Sistemi, kalkış yaparken gaz kelebeği tamamen açıldığında kaymayı azaltarak daha kontrollü dengeli bir kalkış sağlıyor ve bozuk yol yüzeylerinde tekerlek patinajını azaltarak sürüş güvenliğini artırıyor. Sistem ıslak zemin veya Arnavut kaldırımlı olsun her zaman üstün sürüş güvenliği sağlıyor. Sistem, sağ gidondaki bir anahtar ile açılıp kapatılabiliyor. Ayarlanabilir Süspansiyonlar, 7 yönlü ayarlanabilir yay ön yükü ile bağlantılı tekli amortisöre sahip arka süspansiyon da hem yol tutuşu hem de konfor seviyesinin artmasına olanak tanıyor. Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi, ABS destekli önde çift, arkada ise tek diske sahip olan fren sistemi, sürüşü destekleyen ve güvenliği artıran yüksek bir fren performansı sunuyor. Suzuki Gelişmiş Immobilizer Sistemi (SAIS), bu sistem sayesinde, yetkisiz kişilerin motoru çalıştırmasını önlemek üzere anahtar ile eşleşen elektronik bir tanımlama sistemi kullanıyor. Sadece sisteme tanımlı anahtar ile açılan manyetik bir kapak ek güvenlik için kontağı koruyor.