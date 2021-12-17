Yenilenen Suzuki Burgman 400 Yeniden Türkiye’de

Burgman ailesinin en köklü geçmişe sahip modeli Burgman 400, hafif ve kompakt bir gövde sunarken lüks, kalite, konfor ve performans konusundaki itibarını korumaya devam ediyor. Bu iddiasını 400 cc’lik su soğutmalı, dört zamanlı, DOHC, tek silindirli, yakıt enjeksiyonlu motor yapılan optimizasyonuyla da sürdürüyor. Silindir kapakları, pistonlar, enjektörler dahil olmak üzere revize edilen motor bloğu, optimize edilen yanmanın da katkısıyla; iyileştirilmiş gaz tepkileri ve dengeli alt-orta devir tork üretimi ile daha akıcı bir sürüş ve yüksek devirde daha performanslı bir sürüş sunuyor. Suzuki Burgman 400, zarif, çekici bir tasarım, mükemmel motor performansı, ideal hızlanma, viraj alma, fren dengesi ve farklı sürücü ihtiyaçlarını karşılayan işlevsellik gibi özellikleri korurken, aynı zamanda kullanıcıların hemen fark edeceği işlevsel iyileştirmeleri de kullanıma sunuyor. Yeni Burgman 400, kompakt lüks scooter olarak ününü koruyor. Hem ön hem de arka uçlarda daha ince, daha keskin ve daha çekici bir tasarım. Entegre LED park lambalarına sahip keskin tasarımlı çift LED farlar. Keskin tasarımlı bağımsız LED stop lambaları, zarafet ve çevikliği ifade ediyor. Sportif coupe benzeri tasarım, pazar trendlerini yansıtıyor.