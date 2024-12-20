Yenilenen Suzuki Vitara sıfır faiz avantajıyla Türkiye'de
Yenilenen Suzuki Vitara ALLGRIP 4x4 teknolojisi, yenilenen güvenlik ve donanım özellikleriyle, 2024 yılının son ayına özel Aralık ayına özel %0 faiz avantajı ile Türkiye’de...
Yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojik donanımları ve ödün vermeyen 4x4 kabiliyetiyle Suzuki Vitara, Türkiye yollarına çıktı.
Cesur ve maceracı tasarımıyla dikkat çeken Suzuki Vitara’da; yeni ön ızgara, ön tampon tasarımı ve parlak alaşım yeni 17 inç jantları ile daha modern ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. Yenilenen Vitara’nın dış tasarım detayları, gece sürüşlerinde LED farları ve LED arka stop lambaları hem güvenliği artırıyor hem de maceracı 4x4 tarzını yansıtan güçlü bir ifade taşıyor. Yan aynalardaki entegre sinyal lambaları, arka spoyler ve çamurluklardaki detaylar, yenilenen Vitara’nın cesur ve güçlü tasarımını tamamlarken araç çift renk opsiyonu ile de kişiselleştirilebiliyor.
Yenilenen Suzuki Vitara; sürücü ve yolcu güvenliğini desteklemek, kazaları önlemek ve günlük kullanımda sürüşü kolaylaştırmak üzere GSR2 güvenlik regülasyonlarına uygun olarak güncellenen yeni güvenlik donanımları ile dikkat çekiyor. Ayrıca Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri, 6 adet hava yastığı, EBD fonksiyonlu ABS ve Elektronik Dengeleme Programı ESP ise yenilenen Vitara’da sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Gelişmiş Destek Sistemleri olan hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip uyarısı gibi donanımları sayesinde her koşulda güvenliği artırıyor ve yenilenen Vitara’yı sınıfının en güvenli SUV’larından biri haline getiriyor.
Suzuki’nin benzersiz ALLGRIP 4x4 teknolojisi, yenilenen Vitara’yı her tür yol ve hava şartına uygun hale getiriyor. ALLGRIP, çekiş kontrolü ve tork yönetimiyle şehirde ve arazide sürüş keyfini maksimize ediyor. Yenilenen Vitara, 6 ileri otomatik vites ve Akıllı Hibrit Teknolojisi ile 129 PS’lik 1.4 litrelik mild hibrit benzinli motorla sunuluyor. Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi, segmentindeki en verimli ve güvenilir çözümleri sunarken kusursuz bir sürüş deneyimi vadediyor. 4x2 çekişli Vitara Hibrit, WLTP verilerine göre 100 km’de 5.7 litrelik ortalama yakıt tüketimi değeriyle dikkat çekerken Suzuki’nin benzersiz ALLGRIP teknolojisi ile donatılan Vitara Hibrit 4x4 ise 100 km’de ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketimiyle yine öne çıkıyor. 129 PS güç ve 235 Nm tork üreten bu güç aktarma sistemi yenilenen Vitara’yı 9.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ve 195 km/s azami hıza ulaştırarak performans beklentilerini karşılıyor.