Yenilenen Suzuki Vitara sıfır faiz avantajıyla Türkiye'de

Yenilenen Suzuki Vitara; sürücü ve yolcu güvenliğini desteklemek, kazaları önlemek ve günlük kullanımda sürüşü kolaylaştırmak üzere GSR2 güvenlik regülasyonlarına uygun olarak güncellenen yeni güvenlik donanımları ile dikkat çekiyor. Ayrıca Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri, 6 adet hava yastığı, EBD fonksiyonlu ABS ve Elektronik Dengeleme Programı ESP ise yenilenen Vitara’da sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. Gelişmiş Destek Sistemleri olan hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip uyarısı gibi donanımları sayesinde her koşulda güvenliği artırıyor ve yenilenen Vitara’yı sınıfının en güvenli SUV’larından biri haline getiriyor.