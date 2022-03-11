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  4. SUV piyasası sarsılacak! Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatı belli oldu!

Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatıyla SUV piyasasını sarsacak

Alman otomotiv devi Volkswagen 2022 yılında yenilediği T-Roc Türkiye'de... Fiyatıyla dikkat çeken 2022 Volkswagen T-Roc markaya yollardaki SUV hakimiyetinde vites büyütmeye hazırlanıyor. İşte Volkwagen 2022 yeni T-Roc modelinin tüm özellikleri ve Türkiye satış fiyatı...

Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatıyla SUV piyasasını sarsacak - Resim: 1

Türkiye’de pazara sunulduğu 2019 yılından bu yana yaklaşık 18 bin 700 adet, ilk yollara çıktığı 2017 yılından bu yana iste dünya genelinde 1 milyonu aşan satış rakamına ulaşan Volkswagen T-Roc, yenilenerek markanın SUV segmentindeki hakimiyetini perçinlemeye hazırlanıyor.

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Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatıyla SUV piyasasını sarsacak - Resim: 2

Volkswagen T-Roc, B segmenti bir SUV olarak markanın en önemli araçları arasında yerini alırken, hem boyutlarıyla hem de teknik özellikleriyle sahiplerinin tüm isteklerini karşılıyor.

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Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatıyla SUV piyasasını sarsacak - Resim: 3

Volkswagen'in en çok sevilen modelleri arasında olan T-Roc yenilenerek birçok dikkat çeken yeni özelliğe de kavuştu.

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Yenilenen Volkswagen 2022 T-Roc fiyatıyla SUV piyasasını sarsacak - Resim: 4

2022 T-Roc yeni nesil Volkswagen modellerinde görmeye alışık olduğumuz LED ışık barıyla birlikte geliyor. Ayrıca araca opsiyon olarak alabileceğiniz Matrix LED farlar ve sinyaller için ekstra animasyonlar da eklenmiş.

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