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  4. Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı

Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG, bu sefer -40 derece soğukta buzlu bir parkurdaki zorlu sınavından başarıyla geçti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...

Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı - Resim: 1

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan zorlu kış koşullarında testlerin devam ettiğine dair yeni paylaşım yapıldı.

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Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı - Resim: 2

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda zorlu kış koşullarında test çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı - Resim: 3

Yapılan açıklamada, "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı - Resim: 4

Öte yandan Başkent Ankara dünyadaki ilk Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, yerli otomobil TOGG etkinliğin sürprizi olacak.

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında "Fuara Türkiye'nin önde gelen markaları destek verecek.

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