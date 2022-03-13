Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG, bu sefer -40 derece soğukta buzlu bir parkurdaki zorlu sınavından başarıyla geçti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan zorlu kış koşullarında testlerin devam ettiğine dair yeni paylaşım yapıldı.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda zorlu kış koşullarında test çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Başkent Ankara dünyadaki ilk Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, yerli otomobil TOGG etkinliğin sürprizi olacak.
Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında "Fuara Türkiye'nin önde gelen markaları destek verecek.