Yerli otomobil TOGG'un fabrikasının son hali görüntülendi
Yerli otomobil çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Murat Kurum, "Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirdik. Şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" dedi.
Yerli otomobil çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Murat Kurum, "Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirdik. Şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" dedi.
Diğer yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor.
TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik Tesisi'nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.
TOGG Gemlik Tesisi'nin üst yapı çalışmaları Yapı Merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.