Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi
TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Yerli otomobilin fiyatına değinen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ''Fiyatlar içten yanmalı C segment SUV ile rekabetçi olacak'' dedi.
TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
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Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.
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"Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi. Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.
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