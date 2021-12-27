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  4. Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi

TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Yerli otomobilin fiyatına değinen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ''Fiyatlar içten yanmalı C segment SUV ile rekabetçi olacak'' dedi.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi - Resim: 1

TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi - Resim: 2

 Ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.

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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi - Resim: 3
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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su ipucu verdi - Resim: 4

"Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi.  Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.

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