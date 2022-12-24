''Yılın En İyi SUV’u'' ve ''Yılın En İyi Orta Boy Crossover'ı'' Türkiye'ye geliyor
2023 yılında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan Chery OMODA 5, Meksika’nın büyük bir bölümünü kapsayan medyası Autoshow TV tarafından “Yılın En İyi SUV’u” ve “Yılın En İyi Orta Boy Crossover Aracı” ödüllerine layık görüldü.
Chery OMODA 5, Meksika’nın ulusal otomotiv değerlendirmesi noktasındaki en yetkili mecrası kabul edilen Autoshow TV’nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen otomotiv ödülleri kapsamında “Yılın En İyi SUV’u” ve “Yılın En İyi Orta Boy Crossover Aracı” ödüllerini kazandı.
Meksika’nın %95’ini kapsayan bir medya kuruluşu olan Autoshow TV’nin verdiği prestijli ödüller, Chery OMODA 5 modelinin bilinirliğini ve rakipleri karşısındaki başarısını kanıtlıyor. Chery’nin küresel pazarlara uygun olarak tasarladığı ilk model olan OMODA 5, benzersiz tasarımı, fütüristik akıllı teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle genç kullanıcıların beğenisini kazandı. OMODA 5’in yakaladığı popülarite, modaya uygun ve trendleri takip eden yaşam tarzındaki müşterileri hedefliyor.
Chery OMODA, Ar-Ge ve üretim açısından dünya genelindeki tüm büyük pazarlardaki kullanıcıların ihtiyaçlarını ve pazar erişim kurallarını tam olarak yerine getiriyor. Sadece küresel “5 Yıldız”lı güvenlik standartlarına göre Crossover tarzı SUV’lar sunmakla kalmayan Chery OMODA, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere yerelleştirilmiş sürüş ortamına uygun ürünler için geliştirmeler ve testler yapıyor.
Chery OMODA, genç kullanıcı gruplarını etkilemek için tasarım ve donanımın yeterli olmadığını biliyor. Bağımsızlığına düşkün, bireysel olarak hareket eden, sosyal ve seyahatlerden keyif alan yeni nesil, şehirli trend belirleyiciler, ürünün kendisinden çok bilinirliğe ve etkileşime ihtiyaç duyuyor.