''Yılın En İyi SUV’u'' ve ''Yılın En İyi Orta Boy Crossover'ı'' Türkiye'ye geliyor

Chery OMODA, Ar-Ge ve üretim açısından dünya genelindeki tüm büyük pazarlardaki kullanıcıların ihtiyaçlarını ve pazar erişim kurallarını tam olarak yerine getiriyor. Sadece küresel “5 Yıldız”lı güvenlik standartlarına göre Crossover tarzı SUV’lar sunmakla kalmayan Chery OMODA, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak üzere yerelleştirilmiş sürüş ortamına uygun ürünler için geliştirmeler ve testler yapıyor.