Yılın otomobili Türkiye'de: Renault Scenic E-Tech Elektrikli satışa çıktı

İç mekânda genişlik, konfor ve dijital deneyim öne çıkıyor

Modelin kabini, modern ailelerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış geniş, ferah ve yüksek konforlu bir yaşam alanı sunuyor. CMF-EV platformunun sunduğu düz zemin mimarisi sayesinde araç içinde hareket özgürlüğü artarken, 2,78 metrelik aks mesafesi arka koltukta seyahat eden yolcular için segmentinin üzerinde bir diz ve baş mesafesi sağlıyor. 278 mm diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmiyle model hem günlük kullanımda hem uzun yolculuklarda aileler için ideal bir çözüm sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.670 litreye kadar ulaşıyor. Renault’nun Rafale modelinde de bulunan ve 2025 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Yılın İnovatif Projesi" ödülüne layık görülen Opaklaşma Özellikli Solarbay Panoramik Cam Tavan, Scenic ile kabin içi deneyimi farklı bir seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi sistem, ışık ve ısı yönetimini optimize ederek hem yaz hem kış aylarında konfor sağlıyor. Geleneksel perde sistemlerine göre daha hafif olması sayesinde verimliliğe de katkıda bulunuyor. İç mekânda kullanılan geri dönüştürülmüş ve biyobazlı malzemeler sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirirken, kalite ve dokunsal deneyimden ise ödün vermiyor. Deri kullanılmayan kabinde, modern kumaşlar ve doğal dokular sıcak bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri, günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Markanın ‘Living Light’ adını verdiği ortam aydınlatması ise 48 farklı renk seçeneğiyle kabin atmosferini kişiselleştirirken, günün saatine göre otomatik olarak uyum sağlayarak daha konforlu ve sezgisel bir iç mekân deneyimi sunuyor.

Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kabin içindeki teknolojik ve duygusal deneyimi tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.