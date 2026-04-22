Yılın otomobili Türkiye'de: Renault Scenic E-Tech Elektrikli satışa çıktı
Avrupa'da 2024 "Yılın Otomobili" seçilen Renault Scenic E-Tech Elektrikli, Türkiye pazarına giriş yaptı. 604 km menzili, iç mekanı ve inovatif Solarbay cam tavanıyla dikkat çeken model, lansmana özel fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.
Renault Scenic E-Tech Elektrikli, Türkiye’de satışa çıkıyor. 2024 yılında Avrupa’da "Car of the Year" ödülüne layık görülen model; geniş iç hacmi, modern SUV hatları ve 220 beygirlik güçlü motoruyla C-SUV segmentinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Geniş iç hacmi, ileri teknoloji çözümleri ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla dikkat çeken Scenic, Türkiye’de lansmana özel fiyatlarla satışa sunuluyor.
Modelin özellikleri şöyle açıklandı:
''Scenic E-Tech Elektrikli, güçlü SUV karakterini, akıcı hatlar ve üst düzey konfor anlayışıyla buluşturuyor. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan model, keskin karakter çizgileri, yüksek teknoloji detayları ve dengeli oranlarıyla modern bir görünüm sunuyor. 4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle tasarlanan model, kompakt dış ölçüleriyle güçlü bir duruş sergilerken; iç mekânda maksimum yaşam alanı oluşturuyor. Geniş aks mesafesi ve kısa çıkıntılar hem dinamik bir siluet hem de üst düzey sürüş dengesi sağlıyor. Gizli kapı kolları ile aerodinamik olarak optimize edilmiş 20 inç jantların yanı sıra dikkat çekici tasarım detaylarıyla yalnızca görsel dinamizmi değil aynı zamanda verimliliği de artırıyor. Ön bölümde konumlandırılan yeni Nouvel’R logo ve Renault'nun imzası haline gelen ışık tasarımı, modele güçlü bir kimlik kazandırıyor. Model , farklı kullanıcı zevklerine hitap eden renk seçenekleriyle sunuluyor. Model; Yıldız Siyah, Mineral Gri, Saten Mineral Gri (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve Sedef Beyaz olmak üzere dört farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor.
İç mekânda genişlik, konfor ve dijital deneyim öne çıkıyor
Modelin kabini, modern ailelerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış geniş, ferah ve yüksek konforlu bir yaşam alanı sunuyor. CMF-EV platformunun sunduğu düz zemin mimarisi sayesinde araç içinde hareket özgürlüğü artarken, 2,78 metrelik aks mesafesi arka koltukta seyahat eden yolcular için segmentinin üzerinde bir diz ve baş mesafesi sağlıyor. 278 mm diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmiyle model hem günlük kullanımda hem uzun yolculuklarda aileler için ideal bir çözüm sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.670 litreye kadar ulaşıyor. Renault’nun Rafale modelinde de bulunan ve 2025 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Yılın İnovatif Projesi" ödülüne layık görülen Opaklaşma Özellikli Solarbay Panoramik Cam Tavan, Scenic ile kabin içi deneyimi farklı bir seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi sistem, ışık ve ısı yönetimini optimize ederek hem yaz hem kış aylarında konfor sağlıyor. Geleneksel perde sistemlerine göre daha hafif olması sayesinde verimliliğe de katkıda bulunuyor. İç mekânda kullanılan geri dönüştürülmüş ve biyobazlı malzemeler sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirirken, kalite ve dokunsal deneyimden ise ödün vermiyor. Deri kullanılmayan kabinde, modern kumaşlar ve doğal dokular sıcak bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri, günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Markanın ‘Living Light’ adını verdiği ortam aydınlatması ise 48 farklı renk seçeneğiyle kabin atmosferini kişiselleştirirken, günün saatine göre otomatik olarak uyum sağlayarak daha konforlu ve sezgisel bir iç mekân deneyimi sunuyor.
Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kabin içindeki teknolojik ve duygusal deneyimi tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Bağlantılı teknolojiler: OpenR Link ile akıllı ve kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi
Google entegre OpenR Link multimedya sistemi, Android Automotive OS tabanlı yapısıyla sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Google Haritalar ile entegre çalışan elektrikli rota planlama özelliği, şarj duraklarını, trafik durumunu, hava koşullarını ve batarya seviyesini analiz ederek en verimli güzergahı oluşturuyor. Google Play üzerinden indirilebilen birçok uygulama desteği sunan sistem; müzik, oyun, haber ve yolculuk planlama gibi içeriklerle araç içi deneyimi zenginleştirirken, kablosuz güncelleme (OTA) altyapısı sayesinde sürekli gelişen bir dijital ekosistem sağlıyor. Ayrıca sistem, yapay zekâ destekli önerilerle sürücüye proaktif olarak destek vererek klima kullanımı, sürüş modu veya enerji yönetimi gibi konularda anlık yönlendirmeler sunuyor.