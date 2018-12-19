Yıllar sonra kavuştu ! Türkiye'de sadece 4 tane var

“Bir baba hatırası olarak kapımızda duracak”

Bir akaryakıt istasyonunda işletmeci olan Atilla Çetinkaya, yarım asırlık kamyonetin Türkiye’de 4 tane olduğunu belirterek, “Bu araç rahmetli babamın ilk araçlarından, 8-10 sene kullandığımız bir araç. 1963 model ve hatta benimle yaşıt. Biz aracı satmışız. Sonra ben bu aracı araştırdım buldum. Özellikle babam da rahmetli olduktan sonra, zaten böyle eski araçlara da ilgim vardı bunu buldum. Satın aldım, Getirdik buraya çektik. İnşallah yaza doğru bunu restore edeceğiz, bakımlarını yapacağız. Şu an çalışır vaziyette araç. Aküsünü, suyunu koysanız çalışır. Nostalji olarak kullanacağız. Bir baba hatırası olarak kapımızda duracak” ifadelerini kullandı.