Yolların yeni ''Premium SUV'u'' yeni DS7 Türkiye'de

Yeni DS 7’deki gündüz farlarında, DS X E-TENSE ve DS AERO SPORT LOUNGE üzerinde yapılan çalışmalardan ilham alınması dikkat çekiyor. Bu teknolojide ışık adeta gövde renginde parıldıyor. DS LIGHT VEIL, bir gündüz seyir farından ve 33 LED ışığın oluşturduğu dört dikey aydınlatma biriminden oluşuyor. Lazerle işlenen polikarbonat yüzeyin sadece iç tarafının boyanması sayesinde ışık ve gövde rengi parçalar arasında değişen bir görünüm kazandırılıyor. Böylece bir mücevher gibi derinlik ve parlaklık etkisi yaratılıyor. DS LIGHT VEIL, kilitleme ve kilit açma sırasında bir animasyon ile sürücüsünü karşılıyor. DS PIXEL LED VISION 3.0, modele ekstra boyut katan yeni bir teknoloji sunarak DS ACTIVE LED VISION Adaptif LED farların yerini alıyor. Yeni DS 7’nin PIXEL modülleri, aydınlatma gücünün yönetimini en ideal düzeye getirerek öne çıkıyor ve DS Automobiles ışık imzasının bir tasarım bileşeni olarak her modelinde bulunan üçlü modül yaklaşımını da koruyor. PIXEL işlevi, optimum aydınlatma faydası sunuyor. Işık akısı, 380 metreye kadar yükseltilen (uzun far) menziliyle daha güçlü ve daha düzenli gerçekleşiyor. 50 km/sa’ten daha düşük hızlarda huzme genişliği artık 65 metre olarak ayarlanıyor. İç kenarda iki kısa far modülü, yolu birlikte aydınlatıyor. Dış kenarda PIXEL uzun far modülü, üç sıra halinde 84 LED ışıktan oluşuyor. Virajlardaki aydınlatma, direksiyonun açısına bağlı olarak PIXEL modülünün dış LED ışıklarının yoğunluğuyla kontrol ediliyor. Daha önceleri far modülünün mekanik hareketini gerektiren bu fonksiyon, artık dijital olarak yönetiliyor.