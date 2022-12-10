Yolların yeni ''Premium SUV'u'' yeni DS7 Türkiye'de
Fransız Lüksü’nün yollardaki yansıması DS Automobiles, yenilenen DS 7 modelini, OPÉRA tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sundu.
DS 7 CROSSBACK’in mevcut konfor ve güvenlik teknolojilerindeki çıtayı yükselten yeni DS 7, karakteristik tasarımının ön ve arka detaylarını önemli değişikliklerle yeniden şekillendirildi. Tasarımdaki güncellemeler, daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farlarını da kapsayarak kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor. Yeni DS 7’de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen üç farklı güç seçeneği sunuluyor. Yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi (Dizel), 225 HP’lik PureTech (Benzinli) ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleriyle satılmaya başlandı.
Yeni DS 7 ile markadaki yeni dönemi işaret eden DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, “Türkiye’de 3.000’i aşkın otomobil parkını ardında bırakan DS Automobiles, öncü modeli DS 7 CROSSBACK’i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7’ye devrediyor. Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7’de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeğeniyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz. DS 7, teknolojiyi tasarım ile buluştururken sunduğu ilklere DS LIGHT VEIL’ı da ekleyerek otomotiv sektöründeki öncülüğünü sürdürüyor; Premium SUV kullanıcılarının aradığı ‘özel hissetme’ duygusunda yeni bir seviye belirliyor. Yeni DS 7 ile premium SUV segmentinde ‘Fransız Lüksü’nü sunan yegane marka olarak bugüne kadar bizleri tercih edenlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağladığı memnuniyet ile yeni müşterilerle buluşuyoruz” dedi.
Yeni DS 7’nin karakteri, ön ve arka tasarımdaki önemli değişikliklerle yeniden şekilleniyor. Daha keskin çizgileriyle daha fazla dinamizm sunan Yeni DS 7, DS DESIGN STUDIO PARIS ekibi ile Mulhouse (Fransa) fabrikasındaki üretim ekibi arasındaki yakın bağlantılar sayesinde kalite ve sağlamlık açısından üst düzey bir seri üretim halini aldı. Satışa sunulduğu ilk dönemden günümüze otomotiv sektöründe avant-garde bir kreasyon olan “Işık İmzası” geliştirilerek çok daha etkileyici bir görünüme kavuştu. Daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor. Yeni DS 7’de donanım zenginliği ile beğeni toplayan DS 7 CROSSBACK’ten daha da kapsamlı bir donanım paketi sunuluyor. Tüm motor seçeneklerinde OPÉRA tasarım konsepti eşliğinde, yeni teknoloji ve tasarım detayları da sunulmaya başlanıyor. DS PIXEL LED VISION 3.0, Kablosuz Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay, Android Auto), DS IRIS System, eCall Otomobil İçi Acil Çağrı Sistemi ve 19 inçlik EDINBURGH Hafif Alaşım Jantlar’ın yeni donanımlar olarak DS 7 yelpazesine eklenmesinin yanı sıra daha önce DS 7 CROSSBACK’te opsiyonel olan; arka koltuktan kumanda edilebilen güçlendirilmiş klima sistemi ve akustik izolasyonlu camlar da yeni DS 7’de standart donanıma dahil edildi. Yenilenen radar sensörü ile DS DRIVE ASSIST adını alan DS CONNECTED PILOT yarı otonom sürüş yardımcısı, otonom sürüşe olan yolculuğa bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. DS 7 CROSSBACK’te yalnızca DS NIGHT VISION gece görüş yardımcısı eşliğinde sunulan Visiopark360, ön ve arka kameralı park yardımcısı ise yeni DS 7’de iyileştirilmiş kamera çözünürlüğü ile opsiyonel donanım listesinde yerini alıyor.
Yeni DS 7’deki gündüz farlarında, DS X E-TENSE ve DS AERO SPORT LOUNGE üzerinde yapılan çalışmalardan ilham alınması dikkat çekiyor. Bu teknolojide ışık adeta gövde renginde parıldıyor. DS LIGHT VEIL, bir gündüz seyir farından ve 33 LED ışığın oluşturduğu dört dikey aydınlatma biriminden oluşuyor. Lazerle işlenen polikarbonat yüzeyin sadece iç tarafının boyanması sayesinde ışık ve gövde rengi parçalar arasında değişen bir görünüm kazandırılıyor. Böylece bir mücevher gibi derinlik ve parlaklık etkisi yaratılıyor. DS LIGHT VEIL, kilitleme ve kilit açma sırasında bir animasyon ile sürücüsünü karşılıyor. DS PIXEL LED VISION 3.0, modele ekstra boyut katan yeni bir teknoloji sunarak DS ACTIVE LED VISION Adaptif LED farların yerini alıyor. Yeni DS 7’nin PIXEL modülleri, aydınlatma gücünün yönetimini en ideal düzeye getirerek öne çıkıyor ve DS Automobiles ışık imzasının bir tasarım bileşeni olarak her modelinde bulunan üçlü modül yaklaşımını da koruyor. PIXEL işlevi, optimum aydınlatma faydası sunuyor. Işık akısı, 380 metreye kadar yükseltilen (uzun far) menziliyle daha güçlü ve daha düzenli gerçekleşiyor. 50 km/sa’ten daha düşük hızlarda huzme genişliği artık 65 metre olarak ayarlanıyor. İç kenarda iki kısa far modülü, yolu birlikte aydınlatıyor. Dış kenarda PIXEL uzun far modülü, üç sıra halinde 84 LED ışıktan oluşuyor. Virajlardaki aydınlatma, direksiyonun açısına bağlı olarak PIXEL modülünün dış LED ışıklarının yoğunluğuyla kontrol ediliyor. Daha önceleri far modülünün mekanik hareketini gerektiren bu fonksiyon, artık dijital olarak yönetiliyor.