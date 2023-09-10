Yüzde 100 elektrikli spor canavar MG Cyberster Türkiye'ye geliyor
Köklü İngiliz otomobil markası MG, 100. yıl kutlamaları sebebiyle yollara çıkarmayı planladığı ve 2024 Yazında Türkiye’de satışa çıkacak olan MG Cyberster isimli elektrikli 2 kişilik roadster modelini tanıttı.
Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği, İngiltere’nin en köklü ve saygın otomobil markalarından MG (Morris Garages), Münih’te düzenlenen 2023 IAA Mobility’de, markanın ikonik roadster ruhunu yeniden ortaya çıkaran Cyberster modelinin Avrupa lansmanını gerçekleştirdi.
MG’nin 100. yılı için hazırlanan tamamen elektrikli iki kişilik roadster model Cyberster’ın, 2024’ün yaz aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Fuarda seri üretim versiyonuyla sergilenen iki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor.
MG Cyberster, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve çağdaş kabini ile, köklü mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Cyberster’ın tasarımı; uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG markasının zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve “Kammback” arka tasarım gibi çarpıcı özelliklere de sahip.
Dünyanın en prestijli mobilite etkinliklerinden birinde en fazla öne çıkan yeniliklerden biri konumuna gelen MG Cyberster, markanın efsaneleşen roadster segmentine geri dönüşünü simgeliyor. Tamamen elektrikli MG Cyberster, markanın çarpıcı mirasını, çağdaş tasarım dili ve sofistike bir EV güç aktarma sistemiyle birleştiriyor. Tek motor olarak 231 kW ya da 250 kW’lık güç çıkışlarına ek olarak 150 kW+ 230 kW’lik çift elektrikli motorlarla üretilecek olan MG Cyberster’ın, versiyona bağlı olarak arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli aktarma ile yollara çıkması planlanıyor.