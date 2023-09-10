Yüzde 100 elektrikli spor canavar MG Cyberster Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en prestijli mobilite etkinliklerinden birinde en fazla öne çıkan yeniliklerden biri konumuna gelen MG Cyberster, markanın efsaneleşen roadster segmentine geri dönüşünü simgeliyor. Tamamen elektrikli MG Cyberster, markanın çarpıcı mirasını, çağdaş tasarım dili ve sofistike bir EV güç aktarma sistemiyle birleştiriyor. Tek motor olarak 231 kW ya da 250 kW’lık güç çıkışlarına ek olarak 150 kW+ 230 kW’lik çift elektrikli motorlarla üretilecek olan MG Cyberster’ın, versiyona bağlı olarak arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli aktarma ile yollara çıkması planlanıyor.