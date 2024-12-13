Yüzde 100 elektrikli yerli araç TUFAN V3'de yerli motor sürprizi
Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği TUFAN V3 isimli elektrikli araç için yerli motor üretildi. 60 kilometre pil ömrüne sahip Tufan V3, 50 kilometre/saat hız yapabiliyor.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri “TUFAN V3” isimli elektrikli araba ile TEKNOFEST 2025'e hazırlanıyor. Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tufan Elektromobil Takımı, 50 kişiden oluşuyor.
Yaz kış fark etmeden çalışan ekibin en büyük hayali, tasarladıkları elektrikli aracın geliştirecekleri yerli üretim elektrikli motorla TEKNOFEST'e katılması. 60 kilometre pil ömrüne sahip Tufan V3, 50 kilometre/saat hız yapabiliyor, 4 kilovat güce sahip ve yüzde 100 elektrikli.
6 yıllık emek, yerli üretimle taçlanıyor
AÜ Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu'na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil Takımı'nın yaklaşık 6 yıldır elektrikli araç geliştirmek için çalıştığını ifade eden Takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Albayrak, bu süreçte öğrencilere önemli deneyimler kazandırdıklarını belirtti. Albayrak, "Her dönem yeni arkadaşlar katıldıkça aracımızı geliştiriyoruz. Yazılım ve donanım başta olmak üzere pek çok bileşeni yerli olarak üretmeye başladık. Önceden dışarıdan yardım almıştık ama bu sene elektrikli motor kısmını kendimiz yapmaya çalışacağız. Bu sene arabanın en belirgin özelliği elektrikli motor olacak. Amacımız, TEKNOFEST'te ilk beşe girmek" diye konuştu.
Albayrak, 50 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve öğrencilerin mühendislik, Ar-Ge ve proje geliştirme konularında değerli bir tecrübe kazandıklarını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
“Bu çalışmalar, öğrencilerimize mezuniyet öncesinde büyük bir katkı sunuyor. Hem teorik hem de pratik bilgilerini pekiştirerek geleceğe hazırlanıyorlar."