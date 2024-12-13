Yüzde 100 elektrikli yerli araç TUFAN V3'de yerli motor sürprizi

6 yıllık emek, yerli üretimle taçlanıyor

AÜ Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu'na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil Takımı'nın yaklaşık 6 yıldır elektrikli araç geliştirmek için çalıştığını ifade eden Takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Albayrak, bu süreçte öğrencilere önemli deneyimler kazandırdıklarını belirtti. Albayrak, "Her dönem yeni arkadaşlar katıldıkça aracımızı geliştiriyoruz. Yazılım ve donanım başta olmak üzere pek çok bileşeni yerli olarak üretmeye başladık. Önceden dışarıdan yardım almıştık ama bu sene elektrikli motor kısmını kendimiz yapmaya çalışacağız. Bu sene arabanın en belirgin özelliği elektrikli motor olacak. Amacımız, TEKNOFEST'te ilk beşe girmek" diye konuştu.