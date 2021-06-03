Yüzde 1'in altına düştü... İşte bankaların otomobil kredi oranları

Özellikler Aylık %0,99 faiz oranı* ve maksimum 36 ay vade** ile elektrikli veya hibrit (tam hibrit) *** araçlara taşıt kredisi Doğa dostu taşıt kredisi taleplerinizde kefilsiz ve taşıt rehni ile kredi kullandırımı Elektrikli veya hibrit (tam hibrit) taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda**** kasko değerinin 120,000 TL'sına kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme Talebiniz olması durumunda, Kredili Hayat Sigortası***** ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabilir ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz poliçenize işsizlik teminatı ekleterek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabilirsiniz. Ayrıca prim ödemenizi HSBC kredi kartından yapmanız durumunda 9 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.