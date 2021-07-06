Zam üstüne zam geliyor: Artık en ucuz sıfır otomobil 160 bin lira

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı.

İşte 6 Temmuz itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller