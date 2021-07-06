Zam üstüne zam geliyor: Artık en ucuz sıfır otomobil 160 bin lira
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş Temmuz ayında da devam etti. Türkiye'de satışa sunulan en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 160 bin lira oldu.
Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı.
İşte 6 Temmuz itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
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Alfa Romeo Giulia 879.950 lira
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Audi A3 Sportback 464.578 lira
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Mercedes A200 541.000 lira
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