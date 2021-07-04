Zirvenin sahibi değişmedi: İşte en çok satan otomobil markaları
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında Haziran ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.
Otomobil satışları ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9.3 artarak 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 olarak belirlendi.
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 14 bin 101 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 832 satışla Renault ve 8 bin 714 satışla da Volkswagen takip etti. Ford, 5 bin 821 satışla dördüncü ve Toyota da 5 bin 368 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarında Hyundai ilk 5'e girdi
Haziran ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 8 bin 732 ile Fiat oldu. Fiat'ı, 8 bin 365 ile Renault ve 6 bin 617 ile Volkswagen izledi.