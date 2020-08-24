1 bardak kahve bakın vücutta neler yapıyor?

KAHVENİN VÜCUDUMUZA YARARLARI NELERDİR? Güne başlarken uykuyu açmak için, gün içerisinde yaptığımız işlerden daha fazla verim almak ve daha birçok şey için kahve içmek isteriz. Kafeinin zinde tutucu etkisi hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Peki kahvenin vücudumuza yararları nelerdir?