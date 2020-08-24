1 bardak kahve bakın vücutta neler yapıyor?
Kahve günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline geldi. Birçok kişi ayılmak için birçok kişi de kahvenin kokusu ve lezzetini çok sevdiğinden vazgeçemez oldu.
Bu kadar sevilen kahvenin faydaları ve zararları uzmanlar tarafından sıkça değerlendiriliyor. Yeni bir araştırma kahvenin yağ yakıcı etkisini inceledi. İşte o araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ve kahvenin vücudumuza etkileri...
Kahve makinelerinin de yaygınlaşması ile pratik hale gelen kahve yapımı kahve tüketimini son yıllarda arttırdı. Türkiye'de yaşayan insanların %52'si günde 1-2 fincan Türk kahvesi içiyor. İkinci sırada hazır kahveler, üçüncü sırada da filtre kahve yer alıyor.
KAHVENİN VÜCUDUMUZA YARARLARI NELERDİR? Güne başlarken uykuyu açmak için, gün içerisinde yaptığımız işlerden daha fazla verim almak ve daha birçok şey için kahve içmek isteriz. Kafeinin zinde tutucu etkisi hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Peki kahvenin vücudumuza yararları nelerdir?
Uzmanlara göre günde bir fincan kahve kahverengi yağları harekete geçiriyor. Kahverengi yağlar yiyeceklerdeki şeker ve yağın yakılmasına yardımcı oluyor ve vücudu ısıtıyor. Kahverengi yağlar, kilo almamıza sebep olan beyaz yağlardan farklıdır. Beyaz yağlar, vücudumuzun kullandığından daha fazla enerji aldığımızda oluşur.