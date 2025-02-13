151 bin kişilik araştırma ortaya koydu: Bağırsak kanserinden korunmak için düzenli olarak tüketin

Araştırmacılar uzun vadeli yoğurt tüketimi ile genel kolorektal kanser görülme sıklığı arasında önemli bir ilişki gözlemleyemediler ancak Bifidobacterium bakterisinin tümörler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve haftada iki porsiyon veya daha fazla yoğurt tüketen katılımcılarda bu tümörlerin görülme sıklığının yüzde 20 daha düşük olduğunu gözlemlediler.



Düzenli yoğurt tüketiminin, Bifidobacterium da dahil olmak üzere bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek proksimal kolon kanseri riskini azaltabileceğini ancak kesin bir sonuca varmak için hem temel bilimleri hem de toplum sağlığı çalışmalarını bir araya getiren daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz."